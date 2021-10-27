В двухсотлетнем особняке на набережной Мойки заработал ресторан русской кухни «Щука»

В двухсотлетнем особняке на набережной Мойки, 72, заработал ресторан русской кухни «Щука» с фокусом на знаковые локальные продукты. Кухню поручили петербуржцу Юрию Голову («Кемпински Мойка 22»).
В меню — карпаччо из дикой дальневосточной креветки с эмульсией из огурца и соком петрушки, тельное из северных рыб – сига, лосося и трески – в сливочном соусе, строганина из омуля.
Черноморские рапаны на пару готовятся с белыми грибами и велюте из сельдерея; обжаренное филе ладожского сига с соусом из моллюсков подают на креме из пастернака со шпинатом; карпаччо из ямальского оленя с пеплом сервируют с солеными груздями, печеным чесноком и сосновыми шишками.
Помимо меню можно будет попробовать четыре сета: дегустационный сет из восьми блюд, тематические сеты «Дары леса» и «Стихия воды», выстроенные вокруг даров дикой природы; а также сет из живого краба.
В винной карте собраны образцы из европейских винодельческих регионов: Бургундия, Бордо, долина Луары, Тоскана, Венето, Пьемонт, Сицилия.
В интерьере преимущественно светлые пастельные тона, предметы антиквариата. Скоро внутри ресторана откроется винотека и сигарная комната. Ресторан располагается в особняке с двухсотлетней историей, который известен как «дом российско-американской компании». В 1820-х годах канцелярией компании управлял будущий декабрист Кондратий Рылеев, который и жил на первом этаже дома.
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