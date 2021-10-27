18+
  • Бары и рестораны
  • Открытия
Открытия

В двухсотлетнем особняке на набережной Мойки заработал ресторан русской кухни «Щука»

В двухсотлетнем особняке на набережной Мойки, 72, заработал ресторан русской кухни «Щука» с фокусом на знаковые локальные продукты. Кухню поручили петербуржцу Юрию Голову («Кемпински Мойка 22»).

В меню — карпаччо из дикой дальневосточной креветки с эмульсией из огурца и соком петрушки, тельное из северных рыб – сига, лосося и трески – в сливочном соусе, строганина из омуля.

Черноморские рапаны на пару готовятся с белыми грибами и велюте из сельдерея; обжаренное филе ладожского сига с соусом из моллюсков подают на креме из пастернака со шпинатом; карпаччо из ямальского оленя с пеплом сервируют с солеными груздями, печеным чесноком и сосновыми шишками.

Помимо меню можно будет попробовать четыре сета: дегустационный сет из восьми блюд, тематические сеты «Дары леса» и «Стихия воды», выстроенные вокруг даров дикой природы; а также сет из живого краба.

Карпаччо из креветок

Пельмени из кабана

В винной карте собраны образцы из европейских винодельческих регионов: Бургундия, Бордо, долина Луары, Тоскана, Венето, Пьемонт, Сицилия. 

В интерьере преимущественно светлые пастельные тона, предметы антиквариата. Скоро внутри ресторана откроется винотека и  сигарная комната. Ресторан располагается в особняке с двухсотлетней историей, который известен как «дом российско-американской компании».  В 1820-х годах канцелярией компании управлял будущий декабрист Кондратий Рылеев, который и жил на первом этаже дома. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: