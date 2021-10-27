В двухсотлетнем особняке на набережной Мойки заработал ресторан русской кухни «Щука»

В меню — карпаччо из дикой дальневосточной креветки с эмульсией из огурца и соком петрушки, тельное из северных рыб – сига, лосося и трески – в сливочном соусе, строганина из омуля.

Черноморские рапаны на пару готовятся с белыми грибами и велюте из сельдерея; обжаренное филе ладожского сига с соусом из моллюсков подают на креме из пастернака со шпинатом; карпаччо из ямальского оленя с пеплом сервируют с солеными груздями, печеным чесноком и сосновыми шишками.

Помимо меню можно будет попробовать четыре сета: дегустационный сет из восьми блюд, тематические сеты «Дары леса» и «Стихия воды», выстроенные вокруг даров дикой природы; а также сет из живого краба.