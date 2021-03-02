10 новых баров и ресторанов февраля в Петербурге

Спикизи бар от Gypsies & Jews, римская пицца от Ильи Бурнасова, новые резиденты Севкабель Порта и кафе в доме немецкой лютеранской церкви на Невском: «Собака.ru» рассказывает о самых заметных новых проектах февраля!
«Подписные Булочки»
«Подписные издания» в новом году диверсифицировали производство и открыли пекарню на цокольном этаже своего книжного магазина. Теперь в кафе на втором этаже «Подписных» всегда свежий хлеб и выпечка: миндальные круассаны, тарт татен с кисло-сладкими карамелизированными яблоками и краффины (круассаны в форме маффина придумали австралийцы) с лимонным курдом и или шоколадом и фундуком. А к лету появятся булочки по подписке!
|Литейный пр., 57
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D.A.L. Bar
Новый проект от команды Gypsy Jewish Family (Branch Garage, Gypsies & Jews) — D.A.L. BAR — находится по секретному адресу (его можно узнать только в инстаграм-аккаунте заведения, но и туда «вход» по рекомендации). Шеф-повар Дмитрий Конников разработал меню, паззлом сложившееся с коллекцией вин и шампанью по бокалам, — виноградные улитки, мозговая косточка, паштет с портвейном и обилие вафель: с языком и свекольным хреном, с грибами и трюфельным кремом, с лососем и красной икрой или с вишней и ромом.
|Тайная геолокация
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Red Head
Немецкая митерия кормит гостей Севкабель Порта мясом на гриле, рукодельными колбасками, бургерами сувид и настоящей баварской рулькой с тушеной капустой. Шеф-повар Роман Попугаев рыбу тоже не исключил из меню и предлагает рыбный бульон с форелью и раками, парную форель и стейк из тунца. Свежесваренное пиво здесь от соседей за панорамной стеклянной стенкой — «Пивмастерии 17м».
|Кожевенная линия, 40
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Pizza Point
Шеф-повар Илья Бурнасов (Pio Nero, Italy Group) возвел спот демократичной римской пиццы, которой здесь 13 видов, на улице Маяковского. Вегетарианских — 6 (!) штук: от классической Маргариты до востребованной со страчателлой и томатами. Абсолютный маст — пицца с креветками, соусом том ям, сливочным сыром и перцами. В витрине всегда лежит свежая готовая гастрономия: салаты, супы и десерты.
|ул. Маяковского, 44
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Издательство. Wine Garden
Проект располагается в доме немецкой лютеранской церкви Святого Петра на Невском и совмещает сразу несколько концепций: кондитерская, кафе с выпечкой и завтраками целый день (помимо хитов, подают кексвичи – кексы в виде сэндвича с разными начинками) и ресторан. Шеф-повар Дмитрий Муравьев (ФабрикантЪ, г. Ялта) разработал меню в паназиатском и испанском стилях, а также включил блюда без глютена, лактозы и сахара. Название – историческая отсылка – в 1833 году здесь была открыта книжная лавка и издательство А.Ф. Смирдина.
|Невский пр-т., 22–24
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Kapital
Соседний с рестораном Harvest бар специализируется на российских премиальных винах: в барной карте 66 видов тихих вин и 32 сорта игристого от ведущих винных домов («Ведерниковъ», Виноградники Гай-Кодзора, Винный клуб Бельбек, Яйла Urban Winery, хозяйство Uppa Winery). Практически любой образец коллекции можно попросить разлить в бокал благодаря специальной системе подачи, не откупоривая бутылку. Кофейное меню не уступает основному напитку: помимо классики предлагают альтернативу и кофейные миксы: от апельсинового американо и медового рафа до ледяного латте и кофе по-ирландски.
|ул. Добролюбова, 11
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Nonino Secret Room
Это действительно комната — моноконцептуальное дегустационное помещение на 6-8 человек, спрятанное внутри Salone Pasta & bar. За «экскурсионный» час шеф-бармен Багратион Гагуа предложит три коктейля на основе итальянской граппы, две закуски и диджестив, который сопроводит исторической справкой. Записываться нужно заранее и помнить, что комнату нельзя фотографировать целиком — настолько тут дорожат грифом «секретно».
|набережная Фонтанки, 30
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Abyss
Непривычный итальяно-греческий микс открылся недалеко от Исаакиевской площади. Шеф-повар Павел Скворцов (Frank, Блок, Ferma) печет хлеб и делает пасту тальятелле с креветками и цукини или ригаттони с гребешком и трюфельным соусом, а на горячее предлагает лангустины с итальянским соусом, дорадо с оливками, говяжью вырезку или гребешки с пюре из цветной капусты.
|ул. Декабристов, 6,
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Am Saint
Спешелти-кофейня с минималистичным интерьером в серо-стальных тонах дает кофе классическими или альтернативными способами: эспрессо, воронка V60, фильтр. За завтраки, которые здесь целый день, ответственна Женя Данилова («Смена» и кафе «Подписных изданий»). Пообедать боулом, крем-супом или отведать десерт (сейчас их 9 видов от микрокофейни «ТЧК») тоже не возбраняется!
|ул. Чайковского, 56
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KRNG Corp
Новое двухэтажное заведение от команды Chuck Family (Митерия Chuck, Holy Ribs, Krang pizza и The Coop BBQ) открылось в Севкабель Порту. Это проект в ретрофутуристичном киберпанковый стиле с комиксами на стенах и игровыми автоматами. Кухня разделена на два направления: Америка (стейки, ребра, экспериментальная пицца и бургеры) и Азия (суши и роллы, рамены, древесные грибы, татаки и жареные бобы). В барной карте пиво, сваренное специально для KRNG пивоварней Brewnet.
|Кожевенная линия, 40
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