10 новых баров и ресторанов февраля в Петербурге

D.A.L. Bar

Новый проект от команды Gypsy Jewish Family (Branch Garage, Gypsies & Jews) — D.A.L. BAR — находится по секретному адресу (его можно узнать только в инстаграм-аккаунте заведения, но и туда «вход» по рекомендации). Шеф-повар Дмитрий Конников разработал меню, паззлом сложившееся с коллекцией вин и шампанью по бокалам, — виноградные улитки, мозговая косточка, паштет с портвейном и обилие вафель: с языком и свекольным хреном, с грибами и трюфельным кремом, с лососем и красной икрой или с вишней и ромом.