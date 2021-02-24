На улице Чайковского теперь можно завтракать целый день! Открылась спешелти-кофейня Am Saint с зернами от европейских (и российских!) обжарщиков

На Чайковского, 56, открылась минималистичная спешелти-кофейни Am Saint с all-day-breakfast и зернами от лучших обжарщиков из Европы.
Сейчас на полках европейские обжарщики Bonanza Coffee Roasters, а заварить кофе можно классическими или альтернативными способами: эспрессо, воронка V60, фильтр.
Меню разрабатывала Евгения Данилова («Смена» и кафе «Подписных изданий»). Подают завтраки целый день: овсянка с домашним вареньем и лепестками миндаля, гранола с йогуртом или круассан с лососем, авокадо и яйцом, боулы, крем-суп и 9 десертов (сейчас от микрокофейни «ТЧК»).
Внутри минималистичный интерьер, большой деревянный стол, свечи, приглушённый свет и ненавязчивый запах ладана.
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