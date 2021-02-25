На проспекте Добролюбова открылся бар Kapital с премиальными винами из России

В барной карте 66 видов тихих вин и 32 сорта игристого от ведущих винных домов России: Винодельня Константина Дзитоева, «Долина Лефкадия», «Усадьба Дивноморское», «Ведерниковъ», Виноградники Гай-Кодзора, Винный клуб Бельбек, Яйла Urban Winery, хозяйство Uppa Winery. Любое вино можно попробовать по бокалам, благодаря специальной системе подачи вина (можно налить, не откупоривая бутылку).

В кофейном меню классика, джезва, альтернатива (V60, фильтр, френч-пресс) и множество кофейных напитков: от апельсинового американо и медового рафа до ледяного латте и кофе по-ирландски.

Kapital планирует собирать гостей на выставки и лекции, а также видеоинсталляции на шестиэтажной стене во внутреннем летнем дворе.