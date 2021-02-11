В доме немецкой лютеранской церкви Святого Петра на Невском открылось кафе Издательство. Wine Garden

Издательство. Wine Garden — дебютный, демократичный проект Евгения Чекалёва (ранее запускал стартапы в металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, машиностроительной, молочной и научных отраслях). Здание, в котором расположено заведение, как и полагает, с историей — в 1833 году здесь была открыта книжная лавка и издательство А.Ф. Смирдина, деятеля культуры, который прославился необыкновенной щедростью в оплате литературного труда и удешевлением книг. Он издал сочинения 70 писателей, в числе которых Карамзин, Жуковский, Пушкин, Крылов. Уже сейчас в заведении находится около 300 книг, в будущем откроется книжная лавка, будет организован буккроссинг.

Шеф-повар Издательства — Дмитрий Муравьев (ФабрикантЪ, г. Ялта) разработал меню в паназиатском и испанском стилях, но не забыл и о здоровом питании и включил блюда без глютена, лактозы и сахара (ананас с гуакамоле, зелёные овощи с проростками и киноа).

Изображение быка около названия блюда в меню подсказывает принадлежность к Испании: тапасы с эскаливадой, бычьими хвостами или хамоном с авокадо, томатный суп с мидиями и фабада по-астурийски (фасоль, чоризо и купаты). Иероглифы же отсылают к Паназии: том ям, кальмар на углях с битыми огурцами, соба с цыпленком.