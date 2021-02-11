В доме немецкой лютеранской церкви Святого Петра на Невском открылось кафе Издательство. Wine Garden

Издательство. Wine Garden — это проект, объединяющий ресторан, кафе с ранними завтраками (с 8 утра!) и кондитерскую. В перспективе откроется зал с панорамой на Невский проспект и Большую Конюшенную улицу, детская комната, гостиная и даже книжная лавка.
Издательство. Wine Garden — дебютный, демократичный проект Евгения Чекалёва (ранее запускал стартапы в металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, машиностроительной, молочной и научных отраслях). Здание, в котором расположено заведение, как и полагает, с историей — в 1833 году здесь была открыта книжная лавка и издательство А.Ф. Смирдина, деятеля культуры, который прославился необыкновенной щедростью в оплате литературного труда и удешевлением книг. Он издал сочинения 70 писателей, в числе которых Карамзин, Жуковский, Пушкин, Крылов. Уже сейчас в заведении находится около 300 книг, в будущем откроется книжная лавка, будет организован буккроссинг.
Шеф-повар Издательства — Дмитрий Муравьев (ФабрикантЪ, г. Ялта) разработал меню в паназиатском и испанском стилях, но не забыл и о здоровом питании и включил блюда без глютена, лактозы и сахара (ананас с гуакамоле, зелёные овощи с проростками и киноа).
Изображение быка около названия блюда в меню подсказывает принадлежность к Испании: тапасы с эскаливадой, бычьими хвостами или хамоном с авокадо, томатный суп с мидиями и фабада по-астурийски (фасоль, чоризо и купаты). Иероглифы же отсылают к Паназии: том ям, кальмар на углях с битыми огурцами, соба с цыпленком.
Весь проект занимает 900 квадратных метров и рассчитан на 250 гостей. Первый «зал» – кафе и кондитерская – раскинулся на два этажа. Здесь небольшие столики, десертная барная стойка и винтовая лестница, оформленная зеркальными перьями, а над головой висит могучая люстра из раскрытых книжек. Сюда ждут на завтрак аж с 8 утра: яйца и каши, круассаны, сырники и нечто под названием «кексвич» – кекс c пармезаном в виде сэндвича с разными начинками. С заботой о фрилансерах и самозанятых у каждого стола есть розетка.
Шеф-кондитер включил в меню десертов около 20 наименований: булки и круассаны, тарты с кокосом, лимоном или с ананасом и карамелью, манго-малиновый мусс, 7 видов тортов и 5 пирогов.
Второй зал – каминный (во время ремонта пришлось расчищать дымоход, который оказался завален кирпичами) с шеф-тейблом, креслами и видом на Казанский собор.
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