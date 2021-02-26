На улице Декабристов открылся ресторан Abyss с миксом греческой и итальянской кухонь

На улице Декабристов, 6, открылся итальяно-греческий ресторан Abyss с аперитивами, коктейлями и легким акцентом на морепродукты. Это первый самостоятельный проект Тэсона Рю и Элайджа Щукина (ранее работали в ресторанах Kyoto Sushi and Grill, Лондон и Linus' Bama Style BBQ, Сеул).
Шеф-повар Павел Скворцов (Frank, Блок, Ferma) советует начинать знакомство с домашнего хлеба и намазок — хумус, дзадзики, баклажановая икра или рийет из утки. Пасту делают вручную: тальятелле с креветками и цукини или ригаттони с гребешком и трюфельным соусом. На горячее берем лангустины с итальянским соусом, дорадо с оливками, говяжью вырезку или гребешки с пюре из цветной капусты.
Барное меню (будет доступно после скорого получения алкогольной лицензии) разрабатывал Игорь Антропов (Four Seasons, W Hotel, Whitley Neill Bar) и поделил его на четыре раздела: теплые коктейли с национальным акцентом; вина и вермуты; легкие коктейли на основе домашних содовых; безалкогольные прозрачные напитки с однородной текстурой.
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