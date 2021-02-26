На улице Декабристов открылся ресторан Abyss с миксом греческой и итальянской кухонь

Шеф-повар Павел Скворцов (Frank, Блок, Ferma) советует начинать знакомство с домашнего хлеба и намазок — хумус, дзадзики, баклажановая икра или рийет из утки. Пасту делают вручную: тальятелле с креветками и цукини или ригаттони с гребешком и трюфельным соусом. На горячее берем лангустины с итальянским соусом, дорадо с оливками, говяжью вырезку или гребешки с пюре из цветной капусты.

Барное меню (будет доступно после скорого получения алкогольной лицензии) разрабатывал Игорь Антропов (Four Seasons, W Hotel, Whitley Neill Bar) и поделил его на четыре раздела: теплые коктейли с национальным акцентом; вина и вермуты; легкие коктейли на основе домашних содовых; безалкогольные прозрачные напитки с однородной текстурой.