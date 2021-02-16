В Севкабель Порту открылось двухэтажное заведение в стиле киберпанк от команды Chuck Family — KRNG corporation

Эвелина Медведева, Александр Пушкарев, Юрий Чурилов и Савва Михайлов решили продолжить традицию гик-пиццерии Krang pizza и открыли бистро с двумя кухнями – американской и азиатской. В качестве закусок предлагают битые огурцы, древесные грибы, татаки и жареные бобы, а на горячее – рис карри, супы (есть веганский), стейки, ребра и классические для команды суши-бургеры, суши-доги. Скоро появится стритфуд из Осаки — такояки (мучные шарики с отварным осьминогом).

В барной карте пиво, сваренное специально для KRNG пивоварней Brewnet, и Нитро Матча с дыней, киви или лаймом (то есть чай, насыщенный азотом).