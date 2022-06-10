Версия 8.10.2 получила не только новое название, но также обновленный дизайн и структуру приложения. В описании набирают команду разработчиков, которые будут заниматься приложением: «Хочешь принять участие в разработке одного из самых популярных приложений? Если ты Аналитик, QA-Engineer, Python или мобильный разработчик и хочешь присоединиться к крутой команде, пиши!» — говорится в сообщении.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сети, новое название приложения временное, так как новый владелец был обязан убрать старый бренд. Его сменят, когда для ресторанов в России выберут новое название.