Приложение сети ресторанов быстрого питания McDonald’s для пользователей устройств на iOS в России обновилось. Теперь оно временно называется «Мой Бургер» и оповещает об «акциях, новинках и многом другом».
Версия 8.10.2 получила не только новое название, но также обновленный дизайн и структуру приложения. В описании набирают команду разработчиков, которые будут заниматься приложением: «Хочешь принять участие в разработке одного из самых популярных приложений? Если ты Аналитик, QA-Engineer, Python или мобильный разработчик и хочешь присоединиться к крутой команде, пиши!» — говорится в сообщении.
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сети, новое название приложения временное, так как новый владелец был обязан убрать старый бренд. Его сменят, когда для ресторанов в России выберут новое название.
Скриншот приложения «Мой Бургер». Найти его можно в App Store по поиску "McDonald’s"
Напомним, ранее стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего. Позже российское подразделение сети ресторанов быстрого питания подало заявки на регистрацию еще трех новых брендов. Два из них — ответы на вопросы, которые россияне (мы предполагаем!) будут задавать при виде заведений общепита. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.
Предполагается, что первые 15 точек новых ресторанов начнут принимать посетителей 12 июня — но только в Москве и Московской области. Посмотрите на предполагаемый новый логотип McDonald’s в России, а сразу после — реакции и мемы на фирменный знак в нашей подборке.
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