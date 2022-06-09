В России представили новый логотип ресторанов McDonald's. Собрали реакции и мемы на фирменный знак

Сегодня, 9 июня, сеть ресторанов быстрого питания, которая заменит McDonald’s, выбрала новый логотип. Как пишет Inc., фирменный знак разработала российская группа компаний «Родная речь». Желтая буква «М» на зеленом фоне вызвала полярную реакцию, и, конечно же, много мемов. Собрали для вас самые забавные.
В пресс-службе компании уточнили, что на логотипе будут изображены символы: два слайса картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Там также добавили, что логотип разместят на зеленом фоне, который будет символизировать качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Пользователям сети, в свою очередь, такое объяснение не очень понравилось, поэтому они стали придумывать свои собственные.
Также новый логотип подвергся критике, его стали сравнивать с другими брендами: маркетплейсом Joom, отелями Marriott, мессенджером Now или лейблом Warner Music.
А кое-кто стал вкладывать новый смысл в логотип: вместо двух палочек картошки-фри и бургера юзеры увидели в них флаг Бангладеша, бильярдный стол, навозного жука и упавшего в лужу человека. А издание Amic.ru предложило свое переосмысление логотипа: из него сделали пять обозначений видов спорта.
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