В России представили новый логотип ресторанов McDonald's. Собрали реакции и мемы на фирменный знак

В пресс-службе компании уточнили, что на логотипе будут изображены символы: два слайса картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Там также добавили, что логотип разместят на зеленом фоне, который будет символизировать качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Пользователям сети, в свою очередь, такое объяснение не очень понравилось, поэтому они стали придумывать свои собственные.