Когда объявят окончательное название McDonald’s в России? Отвечает новый владелец

Ни дня без новости о будущем McDonald’s в России! Новый владелец российских ресторанов сети Александр Говор назвал сроки объявления окончательного решения по бренду — как минимум по названию. Рассказываем, когда его планируют объявить.
Новый владелец российских ресторанов сети McDonald’s, цитата по Forbes:
Минпромторг предложил приурочить [открытие] ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.
Были всякие [названия], скажу честно: «Семейный», «Детский», «Едим дома». Все, что связаны с моей фамилией, я сам отмел, например «МакГовор», хотя кто-то его уже пытается зарегистрировать. Вы что, шутите? Макдональд — основатель, да. А кто Говор — металлург, шахтер? Нескромно это и даже глупо. Был в администрации Москвы, они предложили: «А может быть, «Москвич»?» Я в ответ: «А может быть, тогда «Сибиряк»?»
Напомним, на прошлой неделе стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего. Позже российское подразделение сети ресторанов быстрого питания подало заявки на регистрацию еще трех новых брендов. Два из них — ответы на вопросы, которые россияне (мы предполагаем!) будут задавать при виде заведений общепита.
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