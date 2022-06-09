СМИ показали новый логотип ресторанов McDonald's в России

В компании уточнили, что на логотипе будут изображены символы: два слайса картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. В пресс-службе добавили, что логотип разместят на зеленом фоне, который будет символизировать качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. С четверга, 9 июня, сеть ресторанов запускает новую рекламную кампанию, в которой будут использовать этот логотип.

Однако в компании подчеркнули, что название для новых ресторанов пока не выбрали. Сейчас идет активная работа в этом направлении, отбирается один вариант среди восьми имен, которые зарегистрированы в Роспатенте, включая «Тот самый» и «Свободная касса».

Напомним, гамбургеры и чизбургеры уже скоро вновь смогут радовать россиян. Названа дата запуска новых McDonald’s, которые откроются в первую очередь для москвичей. Первые 15 точек новых ресторанов начнут принимать посетителей 12 июня.

Ранее стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего. Позже российское подразделение сети ресторанов быстрого питания подало заявки на регистрацию еще трех новых брендов. Два из них — ответы на вопросы, которые россияне (мы предполагаем!) будут задавать при виде заведений общепита. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.