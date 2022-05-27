О вариантах названия пишет агенство «Москва» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией в компании. Всего обсуждают пять предполагаемых названия, достоверно известно о четырех:

«Только так»;

«Весело и вкусно»;

«Тот самый»;

«Свободная касса».

«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — говорит источник агенства.

Еще несколько заявок на регистрацию товарных знаков в базе данных Роспатента обнаружили в RTVI. В частности, новым названием McDonald’s в России могут стать:

«Москотлета»;

Mosburger;

RUSDONALD’S;

«Роскотлета»;

«Мосдональдс».

Напомним, о закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. 16 мая американская сеть ресторанов быстрого питания объявила об окончательном уходе из России. Позже владельцы сети сообщили о том, что продадут свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.

Ранее новое предполагаемое название McDonald’s в России уже объявлялось, однако позже информацию опроверг гендиректор российского подразделения сети ресторанов Олег Пароев. О будущем McDonald’s в России после передачи новому владельцу также рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, привычное меню и стандарты обслуживания сети ресторанов планируют сохранить.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поделился планами на будущее McDonald’s в России. Рестораны американской сети, выкупленные сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, откроются в середине июня и сохранят большую часть своего прежнего ассортимента. «Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. […] Все, что нужно, уже нашли», — заявил он в интервью РБК.