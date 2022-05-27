Стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего.
О вариантах названия пишет агенство «Москва» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией в компании. Всего обсуждают пять предполагаемых названия, достоверно известно о четырех:
- «Только так»;
- «Весело и вкусно»;
- «Тот самый»;
- «Свободная касса».
«В компании обсуждаются пять вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Ни одно из названий не похоже на McDonald's. Скорее всего, будет выбрано схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети», — говорит источник агенства.
Еще несколько заявок на регистрацию товарных знаков в базе данных Роспатента обнаружили в RTVI. В частности, новым названием McDonald’s в России могут стать:
- «Москотлета»;
- Mosburger;
- RUSDONALD’S;
- «Роскотлета»;
- «Мосдональдс».
Напомним, о закрытии 850 ресторанов McDonald's в России стало известно 8 марта. 16 мая американская сеть ресторанов быстрого питания объявила об окончательном уходе из России. Позже владельцы сети сообщили о том, что продадут свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.
Ранее новое предполагаемое название McDonald’s в России уже объявлялось, однако позже информацию опроверг гендиректор российского подразделения сети ресторанов Олег Пароев. О будущем McDonald’s в России после передачи новому владельцу также рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, привычное меню и стандарты обслуживания сети ресторанов планируют сохранить.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поделился планами на будущее McDonald’s в России. Рестораны американской сети, выкупленные сооснователем «НефтеХимСервиса» Александром Говором, откроются в середине июня и сохранят большую часть своего прежнего ассортимента. «Компания к середине июня готова будет открыть все свои точки. За время приостановки она проанализировала продукцию отечественных поставщиков. Будут и запах бекона, и булочки с кунжутом. […] Все, что нужно, уже нашли», — заявил он в интервью РБК.
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