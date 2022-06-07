Названа дата открытия первых ресторанов нового McDonald’s в России

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление российского McDonald’s, первые 15 точек новых ресторанов начнут принимать посетителей 12 июня — но только в Москве и Московской области. Кроме того, в столице в этот день не будет работать ресторан на «Пушкинской», где 31 января 1990 года открылся первый McDonald’s в России. В остальном подготовка к запуску уже началась: рестораны возобновили работу с большинством привычных поставщиков.

Заведения общепита вновь запустятся без «МакКафе» и «МакКиоска», также россияне не смогут заказать еду на дом, воспользовавшись доставкой. Планируется, что это будет временная мера — о старте продаж меню «МакКафе», актуальном ассортименте продукции в «МакКиоск» и дате запуска сервиса доставки сообщат дополнительно.

Напомним, ранее стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего. Позже российское подразделение сети ресторанов быстрого питания подало заявки на регистрацию еще трех новых брендов. Два из них — ответы на вопросы, которые россияне (мы предполагаем!) будут задавать при виде заведений общепита. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.