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Названа дата открытия первых ресторанов нового McDonald’s в России

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Гамбургеры и чизбургеры уже скоро вновь смогут радовать россиян. Названа дата запуска новых McDonald’s, которые откроются в первую очередь для москвичей.

JeannieR / Shutterstock.com

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление российского McDonald’s, первые 15 точек новых ресторанов начнут принимать посетителей 12 июня — но только в Москве и Московской области. Кроме того, в столице в этот день не будет работать ресторан на «Пушкинской», где  31 января 1990 года открылся первый McDonald’s в России. В остальном подготовка к запуску уже началась: рестораны возобновили работу с большинством привычных поставщиков.

Заведения общепита вновь запустятся без «МакКафе» и «МакКиоска», также россияне не смогут заказать еду на дом, воспользовавшись доставкой. Планируется, что это будет временная мера — о старте продаж меню «МакКафе», актуальном ассортименте продукции в «МакКиоск» и дате запуска сервиса доставки сообщат дополнительно.

Напомним, ранее стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего. Позже российское подразделение сети ресторанов быстрого питания подало заявки на регистрацию еще трех новых брендов. Два из них — ответы на вопросы, которые россияне (мы предполагаем!) будут задавать при виде заведений общепита. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.

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