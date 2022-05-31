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Это он? Точно он? McDonald’s подал заявки на регистрацию еще трех новых брендов в России

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Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания McDonald’s подало заявки на регистрацию еще трех новых брендов. Два из них — ответы на вопросы, которые россияне (мы предполагаем!) будут задавать при виде заведений общепита.

JeannieR / Shutterstock.com

Как сообщает агенство «Москва» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции документацию, McDonald's подала заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов:

  • «Это он»;
  • «Точно он»;
  • «Компас».

Товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг №16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43, что позволит производить и продавать на территории предприятия сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Отмечается, что под новыми брендами можно будет открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе с едой на вынос.

Напомним, на прошлой неделе стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего.

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