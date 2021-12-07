El Copitas Bar занял 8-е место в списке 50 лучших баров мира

El Copitas Bar в шестой раз вошел в рейтинг лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars. Новый и фантастический результат — 8 место! Команда остается единственным петербургским представителем, попавшим в список 50-ти лучших на планете. Вся редакция «Собака. ru» поздравляет создателей и идеологов проекта Игоря Зернова, Николая Киселева и Артема Перука и всю команду!