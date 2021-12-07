El Copitas Bar занял 8-е место в списке 50 лучших баров мира

El Copitas Bar в шестой раз вошел в рейтинг лучших баров мира по версии The World's 50 Best Bars. Новый и фантастический результат — 8 место! Команда остается единственным петербургским представителем, попавшим в список 50-ти лучших на планете. Вся редакция «Собака. ru» поздравляет создателей и идеологов проекта Игоря Зернова, Николая Киселева и Артема Перука и всю команду!
Четвертый год подряд El Copitas Bar входят в топ-50 лучших баров мира (в 2019 и 2020 вообще дважды попадал на 27-е место). В 2016 году команда оказалась на 76-й строчке списка, в 2017 — на 70-й.
На прошедшей церемонии ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 бар взял номинацию «Выбор города» за фестиваль Saint Petersburg Cocktail Week. В портфеле команды вообще что ни проект, то золото! Paloma Cantina, отпраздновавшая 3-летие мексиканским фестивалем и выпуском своей книги, аперитивный итальянский бар с женской командой, победивший в номинации «Лучший бар» нашей премии, а скоро El Copitas запустят бар в музее Иосифа Бродского в доме Мурузи.
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