Мексиканская неделя от Paloma Cantina: гастроли мировых бартендеров, презентация своей книги и мультпоказ

Paloma Cantina отмечает 3 года фестивалем мексиканской культуры! Семья самого титулованного бара Восточной Европы El Copitas Bar (№27 в международном рейтинге The World`s 50 Best Bars) организовывает очередной праздник для горожан — с 22 по 28 ноября Петербург накроет волна гастрономический и культурных событий: от презентации собственной книги Sex-Mex и мультпоказа до гастролей шеф-поваров и всемирно известных бартендеров. Рассказываем когда и куда идти!
- Презентация книги «Sex-Mex: мексиканская кухня»
Книга о мексиканской еде, напитках, культуре от команды Paloma Cantina и гастрожурналиста Виктории Дим. Рецепты — от шеф-повара, коктейли — от крутых бартендеров, истории — от писателя. Книгу презентуют Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев, Алексей Ермаков и Виктория Дим.
Когда: 22.11 в 16:00
Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7
- Гастроли Артёма Воробей (бартендер) и Александра Барышникова (шеф-повар) из «Taqueria Del Centro»
«Taqueria Del Centro» — один из лучших мексиканских баров в Новосибирске от команды «Friends Orchestra». В программе — 2 специальных блюда и сопровождающие коктейли.
Когда: 23.11 в 19:00
Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7
- Ужин с Марко Антонио Феррейра
Марко Антонио Феррейра — специализируется на мексиканской и калифорнийской кухнях, долгое время работал в Голливуде, а вскоре планирует открыть ресторан нео-мекискнской кухни в Москве вместе с Гленом Баллисом. Участие платное.
Когда: 24.11 и 25.11 в 19:00
Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7
- Гест-бартендинг: Хосе Луис Леон и Бенджамин Падрон Новоа
Всемирно известные бартендеры и совладельцы бара в Мексике «Licoreria Limantour» (№17 в международном барном рейтинге The World`s 50
Best Bars).
Когда: 26.11 и 27.11 в 19:00
Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7
- Показ мультфильма «Тайна Коко».
Команда пока не раскрывает локацию, но обещает, что кроме кинопоказа будут коктейли от Бенджамина Падрон Новоа.
Когда: 28.11
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.