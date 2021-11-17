Мексиканская неделя от Paloma Cantina: гастроли мировых бартендеров, презентация своей книги и мультпоказ

Презентация книги «Sex-Mex: мексиканская кухня»

Книга о мексиканской еде, напитках, культуре от команды Paloma Cantina и гастрожурналиста Виктории Дим. Рецепты — от шеф-повара, коктейли — от крутых бартендеров, истории — от писателя. Книгу презентуют Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев, Алексей Ермаков и Виктория Дим.

Когда: 22.11 в 16:00

Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7

Гастроли Артёма Воробей (бартендер) и Александра Барышникова (шеф-повар) из «Taqueria Del Centro»

«Taqueria Del Centro» — один из лучших мексиканских баров в Новосибирске от команды «Friends Orchestra». В программе — 2 специальных блюда и сопровождающие коктейли.

Когда: 23.11 в 19:00

Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7

Ужин с Марко Антонио Феррейра

Марко Антонио Феррейра — специализируется на мексиканской и калифорнийской кухнях, долгое время работал в Голливуде, а вскоре планирует открыть ресторан нео-мекискнской кухни в Москве вместе с Гленом Баллисом. Участие платное.

Когда: 24.11 и 25.11 в 19:00

Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7

Гест-бартендинг: Хосе Луис Леон и Бенджамин Падрон Новоа

Всемирно известные бартендеры и совладельцы бара в Мексике «Licoreria Limantour» (№17 в международном барном рейтинге The World`s 50

Best Bars).

Когда: 26.11 и 27.11 в 19:00

Где: Paloma Cantina, Садовая, 8/7

Показ мультфильма «Тайна Коко».

Команда пока не раскрывает локацию, но обещает, что кроме кинопоказа будут коктейли от Бенджамина Падрон Новоа.

Когда: 28.11