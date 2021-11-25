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Команда El Copitas открывает бар в музее Иосифа Бродского в доме Мурузи

Семья El Copitas Bar, самого титулованного бара Восточной Европы (№27 в международном рейтинге The World`s 50 Best Bars), в начале 2022 года откроет бар в музее Иосифа Бродского в доме Мурузи (Литейный пр., 24). В меню будет несколько коктейлей и закусок, созданных по мотивам биографии поэта. Акцент будет сделан на всем «ретро»: советский крепкий алкоголь именно из тех партий, из которых приобретал бутылки сам Бродский, а также подача смешанных напитков в винтажных сифонах.

Данил Ярощук

Напомним, что музей «Полторы комнаты» открыл девелопер и управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко в прошлый сочельник католического Рождества. Для этого он выкупил соседнюю с коммуналкой поэта квартиру и по совету Михаила Барышникова пригласил для реконструкции пространства культового московского архитектора Александра Бродского.

Летом стало известно, что в музее появится отдельный вход и букинистический книжный магазин с табаком, виски и кофе.

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