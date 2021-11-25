Команда El Copitas открывает бар в музее Иосифа Бродского в доме Мурузи

Напомним, что музей «Полторы комнаты» открыл девелопер и управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко в прошлый сочельник католического Рождества. Для этого он выкупил соседнюю с коммуналкой поэта квартиру и по совету Михаила Барышникова пригласил для реконструкции пространства культового московского архитектора Александра Бродского.

Летом стало известно, что в музее появится отдельный вход и букинистический книжный магазин с табаком, виски и кофе.