Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
Новости

Поделиться:

Умер основатель Ginza Project Вадим Лапин

Ушел из жизни Вадим Лапин, глава ресторанной группы Ginza Project. На протяжении долгого времени Вадим Валентинович боролся с онкологическим заболеванием.

Собака.ru

Редакция Собака.ru приносит искренние соболезнования родным и близким Вадима Валентиновича.

Управление компанией перейдет сыну основателя — Марку Лапину. «Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем», — сообщают представители компании. Информация о дате и времени прощания будет сообщена позже.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: