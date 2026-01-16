Умер основатель Ginza Project Вадим Лапин

Редакция Собака.ru приносит искренние соболезнования родным и близким Вадима Валентиновича.

Управление компанией перейдет сыну основателя — Марку Лапину. «Ginza Project продолжит работу, сохраняя стратегический курс и ценности, заложенные основателем», — сообщают представители компании. Информация о дате и времени прощания будет сообщена позже.