Как династия семьи Лапиных построила главную ресторанную группу Петербурга начала XXI века Ginza. И что с ней будет дальше?

Марк: Плюс это вопрос репутации: что позволительно в ресторане, а что нет. Когда заведение зарабатывает авторитет, — его рекомендуют друзьям, а сарафанное радио — лучший механизм для привлечения гостей. Репутация очень важна — тогда в городе тебя будут ценить как профессионала. Когда я бываю в заведениях коллег, знаю — да, мы конкуренты, но уважаем труд друг друга.

Вадим: Но, кстати, к Ginza негативное отношение у других предпринимателей есть: мы часто его встречаем, особенно в Петербурге. Наверное, это неудивительно, ведь одна Terrassa у нас зарабатывает как вся улица Рубинштейна со всеми вместе взятыми барами и кафе. Если зайти в «Мансарду» или Terrassa даже в будни, в видовых залах попросту не будет свободных мест. В плане показателей по рентабельности, по выручке — бренд Ginza в топе: как и всегда, это лучшие рестораны Петербурга.

Марк: Да, поэтому в мои 26 лет неизбежно возникают вопросы из серии «А что можешь ты?» Ну, тут я не обижаюсь. Надо просто брать и показывать, что ты можешь: вслед за Grecco теперь будем это делать и в Mercado del Sol.

Я в ресторанном бизнесе с двух лет — спал на меню и салфетках!

Марк: Вы втянули меня в ресторанный бизнес с двух лет — начали возить по ресторанам, где я у вас спал практически на салфетках.

Вадим: Просто у тебя есть к этому талант, а я, между прочим, по карме наставник! В Ginza работают 4000 человек, и после кризиса все они вернулись — это ли не показатель?

Марк: Но не о ресторанах я мечтал: мне нравились компьютеры и программирование.

Вадим: Ты вообще любил кататься на бобкэте! У тебя отличные гены, хорошее юридическое образование и есть вкус — естественно, что синергия всего этого сыграла в пользу ресторанного бизнеса. А твой опыт посещения топовых ресторанов мира — ты же больше меня в них бываешь!

Марк: Хотя мы и вместе отлично путешествуем...

Вадим: Да! В прошлом году, например, вместе были в абсолютно сумасшедшем турецком отеле D Maris с тремя крутыми ресторанами Zuma, Nusr-Et и La Guerite.

Марк: Короче, обошлись без проблем отцов и детей.

Я не считаю тебя «наследником», а нас всех — «династией».

Вадим: Да, у нас таких проблем нет — а у меня, например, с моим папой были. Он работал «красным» директором на оборонном предприятии, и нам не о чем было говорить. Он думал о ракетах, я — о лекциях Чубайса в ИНЖЭКОНе. А с тобой мы созваниваемся каждый день! Для меня как отца это очень приятно. И встречаемся поужинать, вот только ты почти не пьешь. Хотя я считаю, что в нашем деле надо пить понемногу, но постоянно.

Марк: Я все-таки уже немного пью, а пару лет назад были только лимонады, да.

Вадим: Ну, ты повзрослел за эти годы. (Смеются.) Мы с тобой всегда бываем на праздниках друг друга, и я люблю общаться с твоим кругом. Кстати, когда друг привез тебе на день рождения диджея, который выступал с самим Solomun, я, честно, офигел!

Марк: Мы все там офигели!

Вадим: У тебя иногда связи лучше и круче, чем у меня. Вы с друзьями просто красавцы: самодостаточные, образованные, веселые, легкие.

Марк: Мы с тобой тоже более всего прочего друзья. Наши темы для разговоров не сводятся к одному бизнесу, мы обсуждаем все — при том, что разница у нас почти тридцать лет.

Вадим: Это так. Ты знаешь, я все время вспоминаю, как три года назад я заболел в Лондоне нильской лихорадкой, попал в Королевский госпиталь и лежал там в критическом состоянии. А ты прилетел из Петербурга и дежурил у меня в палате ночами! А когда я пошел на поправку, водил меня гулять — я это со слезами на глазах вспоминаю, серьезно. Такое отношение сына к отцу — это редкость, настоящий поступок.

Марк: А мне кажется, это нормально. Ты тоже обо мне всегда заботишься — вот с водителем свои фирменные перцы недавно передавал!

Вадим: Я не считаю тебя «наследником», а нас всех — «династией». Отдать все сыну и отвалиться на пенсию? Это не про нас. Ты мой партнер — и это круто. Кстати, приходи на мой настоящий грузинский харчо, я его недавно научился готовить — по старинному рецепту!

Текст: Алена Мельникова

Свет: Skypoint