Что готовят на Новый год в семьях петербургских шеф-поваров? 6 праздничных рецептов

Рецепт от Антона Абрезова: филе осетра с пастернаком и соусом Берблан

Антон Абрезов Шеф-повар ресторана Commons «Я родился в городе Ставрополь и хорошо помню, как в детстве однажды попробовал осетрину. В каком я был восторге! До 2007 года, когда запретили дикий вылов осетровых, эту рыбу легко можно было встретить во многих кафе на Юге, особенно в прибрежных городах на Черном и Каспийском море. И несколько раз, когда мы праздновали Новый Год с друзьями родителей, взрослые готовили целого осетра или стерлядь. Вкус этой рыбы с картофельным пюре я помню очень хорошо. Я нашел осетровую ферму в Ленинградской области и придумал свой авторский рецепт».

Берем:

Филе осетра 100 г

Рыбный бульон 150 г

Соус Берблан 70 г

Масло из петрушки 10 г

Пастернак 60 г

Растительное масло 10 г

Картофельное пюре 70 г

Жареная визига 2 г

Для рецепта нужно приготовить базовый рыбный бульон, его можно сделать из костей, которые останутся от осетра. Перед подачей нужно довести бульон до кипения, снять с огня и положить в него подсоленное филе рыбы на 6 минут. Разогреть пюре с небольшим количеством сливок, обжарить на растительном масле нарезанный пастернак до готовности.

Визига — это хорда осетра, которая исторически особенно ценилась кулинарами. Посмотрите видео онлайн, как её нужно вытащить. Чтобы сделать из нее попкорн, визигу нужно проварить около 15 минут, затем высушить, оставив на ночь на воздухе, на столе. И затем обжарить в масле температурой около 230 градусов.

Для соуса Берблан нужно слегка обжарить мелко нарезанный лук шалот (15 г) без изменения цвета, добавить белое вино (80 г), выпарить его вдвое, добавить бульон и тоже слегка выпарить (примерно на 30%), добавить сливки 22% жирности (150 г), проварить до загущения. Снять с огня, ввести холодное сливочное масло (50 г), постоянно вмешивая лопаткой или венчиком.

Картофель нарезать, отварить в воде при медленном кипении до мягкости, протереть через сито, добавить теплые сливки и сливочное масло, взбить венчиком.

Чтобы сделать масло из петрушки, нужно слегка нагреть растительное масло и взбить в блендере с петрушкой, а затем процедить через бумажное полотенце.