Йога-пикник, яичница с бастурмой и булочки боу де кежо: ресторанный дайджест

Еще 36 дней лета! По этому поводу собрали для вас гастрономические маршруты: фортепианная вечеринка в кабаке, итальянская музыка в Пушкине, йога-пикник с лепкой и перуанские закуски с видом.
26 июля любимые нарядные вечеринки Çava Discotheque пройдут в благотворительном формате. Две сцены Union, где лучшие из лучших будут ставить хаус, диско и фанк: все гонорары диджеев, организаторов и часть прибыли пойдут в фонды «Кот курорт» и «Ночлежка».
Литейный пр., 55
Фортепианная (именинная!) бэк-ту-бэк вечеринка в кабаке «Вчера и навсегда» состоится в пятницу, 26 июля. В рамках дня рождения с 8 вечера лучшие музыканты, когда-либо выступавшие в кабаке, будут играть на фортепиано, сменяя друг друга и создавая единую композицию. Завершится вечер диджей-сетом от актера и режиссера Жени Анисимова.
ул. Казанская, 11
PioVerde
Если 27 июля ноги довели вас до Пушкина, идите к пицца-мастерам на итальянскую вечеринку. В программе: фуршет с закусками и большие блюда пасты, музыкальные хиты Италии и большая телега с джелато.
Пушкин, Московский переулок, 7/20
В рамках baht weekend — в субботу вечеринка с пластинками из домашних коллекций Амана и Эдуарда Мурадяна. Но в этот раз будет и продолжение — воскресный домашний бранч с незатейливыми завтраками. Менемен, омлеты с форелью, яичница с бастурмой и гата с персиковым вареньем.
Корпусная ул., 9
«Мансарда»
По городу шагает Saint-Petersburg Cocktail Week! По этому поводу в видовую «Мансарду» приезжает перуанский бар из Москвы Alpaca. Шеф-повар проекта Сергей Шиянов будет готовить булочку боу де кежо с гуакамоле, тартар из говядины, окуренной табаком, печеный батат с креветками и кремом васаби.
Почтамтская улица, 3
Три в одном! 27 июля пройдет йога-пикник с лепкой! Для выездного ЗОЖ-бранча объединились винный бар с йогой «Игрик» и студия керамики Vivo Space. Будут расслабляющие практики йоги и медитация на открытом воздухе в ЦПКиО, мастер-класс по лепке из глины — чашу, блюдо, вазу или любую другую форму через пару недель можно будет забрать себе.
ЦПКиО
И снова бранч! В это воскресенье, 28 июля, в Cast устраивают летний турецкий (шеф Дмитрий Чайковский 5 лет прожил в Турции!) сейшн с чиг-кефте, гювеч из морепродуктов, табуле с черешней, скумбрией на лепешках и холодным мацони.
Каменноостровский проспект, 10
Tootsie
Крепкую американскую кухню можно сочетать и с коктейлями, решили в ресторане Tootsie (отменный брискет!) на Васильевском острове. Обратите внимание на ромовый Олд Фэшн со сливовым биттером или вариацию Манхеттена с ароматом карельской вишни и хересом. А в авторской Кровавой Мэри ищите маринад из халапеньо и копченую паприку.
9-я линия ВО, 20
Фестиваль рислингов RIESLING ROAD
28 июля в White Hall на Арсенальной набережной соберутся вся фан-база рислингов. Будет круговая дегустация более 100 вин со всего света, мастер-классы и экскурсии. Иван Белов, бренд-амбассадор компании Vinoterra, расскажет про роль рислинга в винной карте, а Арсен Вартанов, бренд-сомелье Giusto Bistro и Gorizont Sommelier Studio, проведет дегустацию лучших образцов всего многообразия.
Арсенальная набережная, 1
Arka
Вечеринка time! 2 августа в ресторане-бар, где все уикенды до утра трудится светская электронная сцена, приедет группа Geju с лейбла Leveldva, чьи ритмы сравнивают с мантрами или шаманскими ритуалами.
Большая Конюшенная ул., 27
Заранее предупреждаем, потому что вангуем sold out! 1 сентября встречаемся на «Закатном бранче» — будет закрытие сезона в Петербурге. Сет-меню из всего самого сезонного и локального под открытым небом, алкогольное и безалкогольное сопровождение и живописная (всегда!) локация. Бонусом: знакомства и музыка!
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