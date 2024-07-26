Йога-пикник, яичница с бастурмой и булочки боу де кежо: ресторанный дайджест

«Игрик»

Три в одном! 27 июля пройдет йога-пикник с лепкой! Для выездного ЗОЖ-бранча объединились винный бар с йогой «Игрик» и студия керамики Vivo Space. Будут расслабляющие практики йоги и медитация на открытом воздухе в ЦПКиО, мастер-класс по лепке из глины — чашу, блюдо, вазу или любую другую форму через пару недель можно будет забрать себе.

ЦПКиО