Бар «Игрик» на Петроградке: как подружились вино и йога?

На Пионерской ул., 2, открылся первый в Петербурге бар, специализирующийся на винной йоге. Здесь можно заняться практикой или освоить новые для себя образцы от небольших виноделен. Или все сразу! Знакомимся с пространством «Игрик» и рассказываем, что к чему.
Еще в 2012 году гуру йоги американка Колин Сайдмен размышляла о сочетании практик и вина (она говорила: «Философия производства вина и занятий йогой очень похожи: и тело, и «букет» должны быть сбалансированы»), а пятью годами позже инструктор Эли Уокер воплотила мысли коллеги в реальность — каждое занятие длится 90 минут: бокал перед уроком, мягкая разминка, асаны на баланс и легкая растяжка.
В Россию же винная йога пришла сильно позднее: в прошлом году воздушная гимнастка Виктория Решульская рассказывала «Собака.ru» о своем методе стрейчинга, основанном на сенсорной теории, где сбалансированно сочетаются шпагат и шардоне.
Последователи нового направления считают, что вино в небольших дозах выступает социальным амортизатором, активирует дофаминовые нейроны, отвечающие за двигательную активность, а также оказывает стимулирующий эффект и повышает адаптационный ресурс тела. Так в Петербурге на Петроградском острове появился винный бар с йогой «Игрик».
Йогу с вином здесь практикуют два дня в неделю — как и полагается, в самые праздничные пятницу и субботу. В отдельном небольшом зале на 9 мест, который от основного отделяет стеклянная витрина, сначала сомелье знакомит с выбранным образцом, затем асаны, а после любимой редактором «позы трупа», снова бокал вина.
В баре около десятка направлений: от популярной хатхи и виньясы до парных классов по тантре и Yoga Sculpt — сочетание хатха-йоги с анаэробной нагрузкой и утяжелителями на руки. Еще одно весомое преимущество — коллаборация «Игрика» и конфетной фабрики «Культура», которая вылилась в расслабляющую практику шоколадной медитации.
Отдельная душевая комната, раздевалка и косметика (мицеллярная вода и даже сухой шампунь!) также предусмотрены.
С гастрономической точки зрения в баре сделали акцент на небанальные закуски и легкие горячие блюда, которые придумывал бренд-шеф Мансур Валиев (Sight, Commons). Например, риет из двух видов рыб на картофельном дранике с немного островатым соусом из халапеньо, соблазнительный, подпаленный на гриле ромейн с фисташковым кремом или хумус из маша с изюмом на тартине. Основным курсом готовят морковку — карамелизированную, с пюре из сельдерея, форель под соусом бермонте, утку конфи или стриплойн.
В карте собрали больше 40 этикеток органических вин от маленьких хозяйств (и больше десятка по бокалам), но что-то попробовать пока можно только в рамках классов.
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