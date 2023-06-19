Бар «Игрик» на Петроградке: как подружились вино и йога?

Еще в 2012 году гуру йоги американка Колин Сайдмен размышляла о сочетании практик и вина (она говорила: «Философия производства вина и занятий йогой очень похожи: и тело, и «букет» должны быть сбалансированы»), а пятью годами позже инструктор Эли Уокер воплотила мысли коллеги в реальность — каждое занятие длится 90 минут: бокал перед уроком, мягкая разминка, асаны на баланс и легкая растяжка.

В Россию же винная йога пришла сильно позднее: в прошлом году воздушная гимнастка Виктория Решульская рассказывала «Собака.ru» о своем методе стрейчинга, основанном на сенсорной теории, где сбалансированно сочетаются шпагат и шардоне.

Последователи нового направления считают, что вино в небольших дозах выступает социальным амортизатором, активирует дофаминовые нейроны, отвечающие за двигательную активность, а также оказывает стимулирующий эффект и повышает адаптационный ресурс тела. Так в Петербурге на Петроградском острове появился винный бар с йогой «Игрик».