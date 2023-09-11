Ресторан при «Ленфильме», пекарня в Коломне и лучший вид на Петербург: 4 новых проекта, перезапускающих скучные районы

Первая ласточка Судебного квартала — ресторан AGA Александра Шавлиашвили, идеолога наших любимых рынков, Василеостровского и Московского. В новом заведении объединили Средиземноморскую Италию, собственный импорт морепродуктов, умопомрачительные виды на Петербург и несколько террас. Занимаем первый ряд в еще недостроенном Театре Эйфмана.

Раньше

В пентхаус рядом с дворцом спорта «Юбилейный» мы ездили почти 10 лет на черную пасту с креветками и свиным шпеком (серф-энд-терф!), пока ресторан «Макаронники» под стеклянным куполом на крыше бизнес-центра «Арена-Холл» не закрылся.

Сейчас

Шавлиашвили вместе с партнерами открывает, пожалуй, самый масштабный ресторан на тысячах квадратных метров. Амбьянс такой: мрамор, камень, орех, итальянская мебель, белые скатерти, лобби-бар в жанре пятизвездочных отелей и мощное озеленение открытых террас от Анны Овчинниковой (цветочная мастерская «Нежно», ресторан «Сад»). В крыше здания прорубили отверстие, сделали шахту лифта и организовали отдельный вход с проспекта Добролюбова с двумя подъемными кабинами — такого раньше не было!

В главных ролях

Бизнесмен Александр Шавлиашвили, реконструирующий исторические рынки, создатель AGA.

Шеф-повара: Алмаз Искаков, приехавший из берлинского ресторана Mine Арама Мнацаканова (входит в список рекомендованных к посещению в категории The Plate Michelin), и Павел Сухопаров — из московских Uilliam's и Pinch.

Cомелье: Евгений Литвяк («На вина!») и Арсен Вартанов (виноторговая компания Diletant, ex. «На вина!») ставят в винную комнату 800 (!) этикеток.

Эрик Согомонян (Cosmotheca) отвечает за визуальную эстетику.

Дизайн-проект Static Aesthetic (Folk).

За чем и зачем идти

За перспективами! C одной стороны вид на Князь-Владимирский собор и закат над «Лахта-Центром», с другой — идеальная петровская панорама на Неву и Эрмитаж. Из банкетного зала смотрим на будущее здание Верховного суда и гипотетическую парковую зону «Тучков буян», из сьюта для 6 человек — на строящийся Театр Эйфмана. А во время проведения «Алых парусов» гостей будут поднимать на смотровую площадку.

По еде все не менее грандиозно. Собственный налаженный морепродуктовый импорт из Японии, Марокко и Новой Зеландии Александр обещает во всей красе продемонстрировать в raw-баре с блюфином, хамачи, диким сибасом, боттаргой и уни (икрой морского ежа). На открытой кухне приготовят кабардинского ягненка, гатчинских цыплят-корнишонов, испанских осьминогов и образцовую домашнюю пасту.

Пр. Добролюбова, 16, корп. 2, лит. А