Ресторан при «Ленфильме», пекарня в Коломне и лучший вид на Петербург: 4 новых проекта, перезапускающих скучные районы

Рестораны авторской кухни, кабаки с фортепианными вечерами и пекарни с феноменальными пан-о-шоколя — вечные (а может, и единственные!) двигатели урбанистики в Петербурге. Рассказываем, какие гастрономические проекты делают из полузаброшенных или скучных районов новые места силы.
AGA
Первая ласточка Судебного квартала — ресторан AGA Александра Шавлиашвили, идеолога наших любимых рынков, Василеостровского и Московского. В новом заведении объединили Средиземноморскую Италию, собственный импорт морепродуктов, умопомрачительные виды на Петербург и несколько террас. Занимаем первый ряд в еще недостроенном Театре Эйфмана.
Раньше
В пентхаус рядом с дворцом спорта «Юбилейный» мы ездили почти 10 лет на черную пасту с креветками и свиным шпеком (серф-энд-терф!), пока ресторан «Макаронники» под стеклянным куполом на крыше бизнес-центра «Арена-Холл» не закрылся.
Сейчас
Шавлиашвили вместе с партнерами открывает, пожалуй, самый масштабный ресторан на тысячах квадратных метров. Амбьянс такой: мрамор, камень, орех, итальянская мебель, белые скатерти, лобби-бар в жанре пятизвездочных отелей и мощное озеленение открытых террас от Анны Овчинниковой (цветочная мастерская «Нежно», ресторан «Сад»). В крыше здания прорубили отверстие, сделали шахту лифта и организовали отдельный вход с проспекта Добролюбова с двумя подъемными кабинами — такого раньше не было!
В главных ролях
- Бизнесмен Александр Шавлиашвили, реконструирующий исторические рынки, создатель AGA.
- Шеф-повара: Алмаз Искаков, приехавший из берлинского ресторана Mine Арама Мнацаканова (входит в список рекомендованных к посещению в категории The Plate Michelin), и Павел Сухопаров — из московских Uilliam's и Pinch.
- Cомелье: Евгений Литвяк («На вина!») и Арсен Вартанов (виноторговая компания Diletant, ex. «На вина!») ставят в винную комнату 800 (!) этикеток.
- Эрик Согомонян (Cosmotheca) отвечает за визуальную эстетику.
- Дизайн-проект Static Aesthetic (Folk).
За чем и зачем идти
За перспективами! C одной стороны вид на Князь-Владимирский собор и закат над «Лахта-Центром», с другой — идеальная петровская панорама на Неву и Эрмитаж. Из банкетного зала смотрим на будущее здание Верховного суда и гипотетическую парковую зону «Тучков буян», из сьюта для 6 человек — на строящийся Театр Эйфмана. А во время проведения «Алых парусов» гостей будут поднимать на смотровую площадку.
По еде все не менее грандиозно. Собственный налаженный морепродуктовый импорт из Японии, Марокко и Новой Зеландии Александр обещает во всей красе продемонстрировать в raw-баре с блюфином, хамачи, диким сибасом, боттаргой и уни (икрой морского ежа). На открытой кухне приготовят кабардинского ягненка, гатчинских цыплят-корнишонов, испанских осьминогов и образцовую домашнюю пасту.
Пр. Добролюбова, 16, корп. 2, лит. А
Александр Шавлиашвили
«Все самые важные рестораны в нашем городе — это видовые мансарды и террасы. Мне захотелось сделать из AGA новую визитную карточку гастрономического Петербурга: вечный, неустаревающий интерьер, который будет актуален и через 20 лет, хай-левел сервис, суперкачественные морепродукты, лучшую в мире панораму. Скажу точно: у нас никто ничего подобного не строил»
Aster Bakery
Команда евангелистов классной выпечки из Aster взялась за гастрономический перезапуск Коломны! Их новое большое кафе с пекарней с открытия собирает два полных зала, а в следующем сезоне, когда появится большой летний двор, мы будем закусывать здесь шампань 27-сантиметровым бутербродом с красной икрой, сидя в цветущем саду!
Раньше
Пятиэтажное здание в историческом квартале рядом с Никольским собором и Мариинским театром в прошлом веке занимали казармы морского Гвардейского экипажа.
Сейчас
Бюро M.G.Private Reconstruction (в их портфолио — реставрация фасадов Шуваловского дворца и сотрудничество с ГМЗ «Царское Село» и Филармонией Шостаковича) полностью реконструировало здание бывших казарм для резиденций Hideout от создателей Wynwood Hotel. Скоро здесь появятся пространства для выставок, зимний сад и кинотеатр, в районе Нового года откроется музыкальный бар Jam от Atelier Family. А первым квартирантом стала Aster Bakery: команда пекарни уже формирует новые маршрутные привычки у горожан, собирая в неочевидной локации очереди за булками с первого дня открытия.
В главных ролях
- Идеологи Aster и Rene в доме Зингера Сергей Глазунов и Клим Жуков.
- Шеф-пекарь и хлебный гик Антон Исенин.
- Cомелье-энтузиаст Виктория Малышева.
- Шеф-бариста, ведущий кофейной лаборатории (6 сортов на воронке!) Влад Олейник.
- Шеф-повар, мастер модных завтраков Даниил Смирнов.
За чем и зачем идти
С 10 утра кормят завтраками: абсолютный бестселлер — пряная турецкая яичница менемен с овощами и датской булочкой, усыпанной черным кунжутом. С 14 часов включается основное меню: шницель из курицы в хлебных сухарях или ржаной ляпун с запеченным баклажаном. В отличие от первого кафе Aster на Маяковского, в Коломне установили гигантскую шоу-витрину с внушительным выбором хлеба и сладкой выпечки — к нашим любимчикам вроде дэниша с голубикой добавились симит и багет, пан-о-шоколя, маковые булочки и тарты. И не волнуйтесь: бутерброд с красной икрой на месте — а еще любимый художник Миша Никатин нарисовал портрет культового бутера для капсульной коллекции мерча Aster.
Пр. Римского-Корсакова, 22
«Вчера и навсегда»
Продюсер, гастроурбанист и сооснователь кабака «Вчера и навсегда» Артем Балаев взялся за перезапуск Казанской: теперь точно есть надежда, что улица, на которой квартировали Ахматова, Достоевский и учился Миклухо-Маклай, заживет новой жизнью
На Артеме: куртка GEOX
Кабак начал работу на Казанской улице, организовав фестиваль ее имени: такого в Петербурге еще никто не делал — взят Эверест гастроурбанистики! Команда «Вчера и навсегда» объединила десятки заведений от Невского проспекта до Фонарного переулка, создала бесплатную аудиоэкскурсию о домах, где в разное время жили Гоголь, Достоевский и Ахматова, а в следующем году планирует фестиваль повторить — с лекциями, концертами и застольями от местных жителей во дворах.
Раньше
Возродить феномен кабаков XIX века было решено на месте культового «Бородабара», собиравшего физиков и лириков, богему и айтишников на музыкальные вечеринки больше 10 лет.
Сейчас
Афиша мероприятий «Вчера и навсегда» объединяет все ЦА в дружный (и немного пьяный!) хор. Каждую пятницу дают живые концерты, по субботам — диджей-сеты и обязательную песню Пугачевой «Улетай, туча». Если зайдете в четверг, попадете на фортепианный вечер, а в среду поможете сделать доброе дело: треть прибыли от продаж за день отправляется в благотворительные фонды.
В главных ролях
- Гастропродюсер и пионер фестивального движения России Артем Балаев, создавший не только артистическое «Кабаре ШУМ», но примерно еще сотню выдающихся проектов, например, неделю моды в Петербурге Aurora Fashion Week: на нее приезжали Верджил Абло и Том Браун. А еще Артем вместе с пекарем Максимом Бабичем возродил легендарную ленинградскую пирожковую «Минутка» — вот Балаев на фото с фирменными «минутками» с томлеными бычьими хвостами, а еще картофелем и моцареллой.
- Хозяйка хлебобулочного производства «СвоиСлои», кофейни «Кусь» и закрывшегося «Бородабара» Валерия Петрова.
За чем и зачем идти
На выходных готовят похмельные завтраки, и это улет! Во-первых, скрэмбл с маринованными томатами, говяжьим беконом и сангритой спасает от последствий субботнего кутежа, во-вторых, стакан супа со стопкой водки (ноу-хау!) — мгновенная панацея от любой хтони. А уже после можно прибегнуть к шот-сетам: три рюмки не с настойками, а со свежими коктейлями с базиликом и бальзамиком или кинзой и джином. И еще здесь дают искусство! Внутри кабака спрятана самая маленькая (30 на 30 сантиметров!) художественная галерея Петербурга «Черный ящик» — просто посмотрите в глазок двери в глубине зала. Все выставленные в ней работы будут продавать на собственных регулярных аукционах.
Казанская ул., 11
Артем Балаев
«В XIX веке кабаки считались главными инструментами формирования гражданского общества и центром народной жизни — они понимались шире, чем просто питейные заведения. Мы хотели воссоздать подобную культуру, сделать место встреч горожан, представителей креативных профессий и арт-сообщества. И сделать акцент на искусство: например, специально для “Вчера и всегда” художник Виктор Забуга, лауреат премии “ТОП 50”, сделал работу “Яркий вечер”, где встретились Распутин, Цой и Николай II»
Cast
От Анны Кудиновой до Марка Шах Акбари — к обаятельной команде Cast сразу хочется прийти на авторскую Шампань и барабульку в специях!
Тарелка с мезе — хит: хумус, хариса, каймак, дзадзики, бабагануш, сезонные овощи и свежеиспеченная пита
Модернистский интерьер Cast — оммаж советскому ресторану, который был на «Ленфильме» прежде и, вероятно, окормлял Алексея Германа, Киру Муратову и Иннокентия Смоктуновского
Теперь на «Ленфильм» едут со всего Петербурга — не только на встречу с председателем совета директоров Федором Бондарчуком, но и в новый винный ресторан ближневосточной кухни Cast с прогрессивной шампанью, долмой из сибаса, шашлыком из винограда и дримтим-кастингом первых лиц. Если и правда ты — это то, что ты ешь, то мы умоляем регулярно ходить в Cast всех ленфильмовцев и начинаем верить в скорое возрождение киностудии, когда-то подарившей нам всем «Собачье сердце» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Раньше
Старейшая кинокомпания России выросла из «Аквариума» — сада и театра, появившегося на Каменноостровском в XIX веке. Тут же был одноименный ресторан — самый дорогой в Петербурге (кормили черепаховым супом и лягушатиной под майонезом!). В 1970-х годах название перешло общепиту кинематографистов во дворе «Ленфильма», а в нулевых здесь транслировал вайбы Ибицы Denis Popov Bar.
Сейчас
В новейшей истории место «Аквариума» занял винный ресторан современной ближневосточной кухни Cast. Интерьер от бюро Roobi вдохновлен советским предшественником. Глянцевый деревянный потолок косплеит вагонку, стены украшают винтажные бра из муранского стекла 1960-х годов, а внутри сохранили дверь в цеховую столовую, действующую до сих пор.
В главных ролях
- Автор Cast Анна Кудинова, в ее портфолио московские KM20 и Probka.
- Консультант Марк Шах Акбари, знаток Ближнего Востока из столичных Folk и Persiana.
- Cомелье Артем Гончаров, отвечавший за вино в ресторане Cococouture Матильды Шнуровой.
- Коктейльмейстер Виталий Северинов, неоднократный номинант премии «Что где есть в Петербурге» редакции «Собака.ru».
За чем и зачем идти
Новый (и уникальный!) почерк на гастрономической карте Петербурга — и тонкая (не перегруженная!) кухня. Арабские пельмени подают с сырным кремом и маслом аджики, ребра ягненка — с шашлыком из винограда, а фантастическая долма из сибаса с томатной сальсой укладывается на подушку с перетертыми сладкими перцами. Отдельный респект за обилие (и качество!) овощей: в тарелке с мезе, в зеленом салате или же приготовленных на гриле. Напитки в Cast также утверждены на главную роль. Авторская шампань продается не только бутылками, но и занимает весь раздел игристых бокальных позиций, а в коктейльной карте классика замиксована с этникой: если беллини, то с зеленым кардамоном!
Каменноостровский пр., 10А
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