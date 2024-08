Гастроли бара из Индии, «Подписные экскурсии» и кеды 1965 года: что делать на Saint Petersburg Cocktail Week 2024

В 20:00 в коктейльном бюро «Авангард» (ул. Жуковского, 33) состоится барный гест Виктории Соболь (ex. Strelka bar Moscow, ex. Ambassador Beefeater/Monkey 47, ныне бренд-менеджер Complex bar) и Дениса Гольденберга (ex. The Bix bar Moscow, ex. The Maine bar Dubai). Ребята представят коктейли, которые Виктория и Денис готовили для мероприятий культовых брендов: Givenchy, Jimmy Choo и Yves Saint Laurent.