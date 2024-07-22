Гастроли бара из Индии, «Подписные экскурсии» и кеды 1965 года: что делать на Saint Petersburg Cocktail Week 2024

Абсолютный маст-визит! Всероссийский коктейльный фестиваль команды Follow The Rabbits (El Copitas, Paloma, Nola и другие) на неделю с 22 по 27 июля, по традиции, совершенно преобразит Петербург — в (лучшее место на земле) один грандиозный бар, где от флипов к спритцам счастливая публика фланирует целый день. Основная площадка — Design District DAA, там построят целый город из поп-ап-представительств баров со всей России и вручат собственную барную премию SPbCW Awards. А еще 90 спикеров, 65 лекций, квест и авангардная пицца «Кровавая Мэри».
Подбирайте лекционную программу для себя здесь.
Архивная съемка для материала Saint Petersburg Cocktail Week: лучшие проекты со всей России, барная премия и вечеринки
Слева направо: Кирилл Сергеев, Александр Тимашков, Елена Машина, Игорь Зернов, Николай Зинченко, Артем Перук, Карина Погорецкая, Софья Лапина, Екатерина Стрен, Иван Лящук, Владимир Николаев
Гостевые смены (выбор редакции!)
22 июля:
Евгений Шашин, Марк Ульрих и Константин Жарнаков из бара «Коробок» (Москва) в о́ckam bistro’t (ул. Казанская, 22)
23 июля:
В 21:30 чествуем Yangdup Lama из Sidecar bar (Нью Дели, Индия) в «Консерваторе» (пр. Римского-Корсакова, 5-7 ). Бар занял 26 строчку в списке World’s 50 — будут избранные напитки из его коктейльной карты.
Александр Шатров и Александр Цуркан из Insider Bar (Москва) в баре Xander (пер. Вознесенский, 1)
Шеф-бармен Евгений Шашин и старший бармен Илья Пахотин из бара Коробок (Москва) в ресторане Futurist (ул. Барочная 6с1). Бонусом: коктейльный бранч с тарталетками Алексея Алексеева.
Шеф-бармен Юта Инагаки (из топового московского бара Butler The Japanese Bar) и шеф-повар Кадзу Кидзима из бара Takadaya (Санкт-Петербург) в баре «Пища династии Минь» (ул. Короленко, 14)
24 июля:
В 20:00 в коктейльном бюро «Авангард» (ул. Жуковского, 33) состоится барный гест Виктории Соболь (ex. Strelka bar Moscow, ex. Ambassador Beefeater/Monkey 47, ныне бренд-менеджер Complex bar) и Дениса Гольденберга (ex. The Bix bar Moscow, ex. The Maine bar Dubai). Ребята представят коктейли, которые Виктория и Денис готовили для мероприятий культовых брендов: Givenchy, Jimmy Choo и Yves Saint Laurent.
- Двухдневнй pop-up бара LAOWAI (Москва) в формате коктейльных сессий в баре-ресторане «География» (ул. Рубинштейна, 5)
25 июля:
- Знаменитый новосибирский бар Nobody Knows I Suppose (Новосибирск) в Коктейльном бюро «Авангард» (ул. Жуковского, 33)
Бонвиваны Иван Пикулев, Жан Матякубов и Павел Воробьев из Sangre Fresca (Москва) в ресторане Bist (Большой проспект В.О, 18А)
Шеф (!) Евгений Викентьев (из московского ресторана Beluga, успевшего заработать Michelin) в El Copitas Bar (ул. Колокольная, 2)
26 июля:
- Тяжелый люкс! Шеф-бармен Вячеслав Касицын из бара пятизвездочного отеля The Carlton (Москва) в ресторане KOI (наб. Адмиралтейского канала, 2И)
Design District DAA
Маст-хэв!
- Команда баров #perfectbarsteam приготовила «ПЁРФЕКТ КОКТЕЙЛ КВЕСТ» в поисках «пёрфект коктейля». Подробности квеста уточняйте в барах «Цветочки», «Полторы комнаты», OY! и Ultramen.
- Команда бара JOON проведет 22 и 23 июля турнир по морскому бильярду (или NOVUSS).
Pizza 22 cm специально для Saint-Petersburg Cocktail Week придумала авангардную пиццу «Кровавая Мэри». Шеф-повар Никита Казаков переложил хорошо знакомый всем коктейль на неаполитанское тесто. Пицца «Кровавая Мэри» – криспи бекон, сельдерей, ворчестер, шрирача, лимон и томатный соус с водкой.
Книжный магазин «Подписные издания» устраивает «Подписные экскурсии», а команда AF BREW — экскурсии на производство.
На территории DAA будет работать pop-up с одеждой и обувью: можно урвать кеды 1965 и 1971 года.
Лекторий!
22 июля:
- Состоится дискуссия о том, ресторанный бизнес — про деньги или удовольствие? В беседе будут участвовать Дмитрий Левицкий (владелец HURMA group of companies), Игорь Зернов (основатель барного холдинга «Следуй за кроликами»), ресторатор Антонио Фреза и Вениамин Иванов (Folk Team)
25 июля:
- Еще одна дискуссия: ресторан глазами гостя — что ждут в 2024 и 2025 году.
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