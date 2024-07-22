Гастроли бара из Индии, «Подписные экскурсии» и кеды 1965 года: что делать на Saint Petersburg Cocktail Week 2024

Абсолютный маст-визит! Всероссийский коктейльный фестиваль команды Follow The Rabbits (El Copitas, Paloma, Nola и другие) на неделю с 22 по 27 июля, по традиции, совершенно преобразит Петербург — в (лучшее место на земле) один грандиозный бар, где от флипов к спритцам счастливая публика фланирует целый день. Основная площадка — Design District DAA, там построят целый город из поп-ап-представительств баров со всей России и вручат собственную барную премию SPbCW Awards. А еще 90 спикеров, 65 лекций, квест и авангардная пицца «Кровавая Мэри».

Подбирайте лекционную программу для себя здесь.