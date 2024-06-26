Новый ресторан Олега Перфилова и Алены Мельниковой, винный грот у залива и секретный двор в «Севкабель Порту»

«Собака.ru» выяснила, кто главный в новом ресторане туркменской кухни, что за винный бар появится в креативном квартале «Брусницын» и как гастрономически соединяются Марракеш и Париж.
Превью месяца
Так будет выглядеть новый ресторан Алены Мельниковой и Олега Перфилова (бистро Crevette) на углу Малой Зелениной и Корпусной улиц. Вот, что нам рассказала Алена: «Мы уже год работаем над проектом своего флагманского ресторана, который находится в жилом комплексе «Квадрия», прокручиваем и готовим технологию, дизайн, ищем фермерские продукты. Очень необычно планировать ресторан на этапе строительства дома, кстати, первый раз в нашей практике.
Все интересуются концепцией, но забегая вперед скажу, что второй «Креветки» не будет, равно как и рыбной или мясной направленности. Хотим создать достойное обрамление кухне Олега: спокойное, комфортное, классическое, уникальное и главное — вкусное!
Интерьер создала Анастасия Хальчицкая, здесь собрано все, что нам нравится, так мы видим современный стиль Петербурга, а может быть Парижа или Нью-Йорка, без времени и географии, куда хочется возвращаться с поводом и без»
Два зала, панорамные раздвижные окна, скатерти и серебро (по этой части будет классный консультант — эксперт по этикету и протоколу Татьяна Полякова), летом — терраса и внутренний двор. Здесь же пекарня и кулинария: к булочкам и хлебу можно будет взять паштет, риет и пару бутылок вина.
Никита Рачинский и Ольга Самсонова (номинанты премии «Что где есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший винный просветитель») — специалисты авангардного вина из Восточной Европы (винный бар Bacchus, боттл-шоп Vinofeel) открывают новый проект «Кооператив» в креативном пространстве «Брусницын» (на его ресторанной аллее) у берега Финского залива. Камерный бар (меньше Bacchus), напоминающий грот, в котором можно будет: пить вино, есть шашлычки арростичини из ягненка, говяжьей печени, морепродуктов, судака и панини с разными начинками от шефа Константина Михеева. Открытие ждем в начале июля.
В конце июня Али Мамедов (за плечами которого открытия 22.13, Barbaresco и Charlie) открывает свой межкультурный проект. Географически — в самой зеленой части Петроградки на Лодейнопольской улице. Концептуально — между Марракешем и Парижем.
В основе меню — тесто, мясо и вино. В красивой синей печи пекут пиде и лепешки, восточные халы и парижские бриоши. С большого гриля подают жареные сыры, овощи, кебабы, стейки. Бренд-шеф Андрей Шашорин («Мансарда») и шеф Павел Ионкин (Bilbao, Mriya resort) переосмысляют подходы французской кухни, соединяя их с традициями ближнего Востока и Магриба.
Терраса месяца
В «Севкабель Порту» появился новый секретный двор Cortile Segreto — поп-ап PioAlPorto. В тайный дворик с отдельным баром, живыми растениями, маркизами и граффити от художника Игоря Яновского можно попасть только по кодовому слову — «Сопрано». Открыт он с пятницы по воскресенье с 17:00 — 23:00 по предварительной брони. За бокалом вина с пиццей, в пятницу и субботу устраивают закрытые вечеринки с живой музыкой и dj-сетами.
Трансфер месяца
Hot news! Бренд-шефом нового туркменского ресторана Baht (Корпусная улица, 9) в золотом гастрономическом треугольнике Петроградки стала Олеся Дробот (экс-шеф ЕМ и Sixty Four). Готовят чорек со взбитой фетой и печеным перцем, гутаб с форелью и щавелем, самсу с тыквой и трюфелем. На последнем фото — тушеное верблюжье (!) мясо.
Baht — дебют Амана Оразова, выполненный в коллаборации с командой ресторатора Эдуарда Мурадяна.
Трансфер месяца: Михаил Самонов покинул столицу и азиатский Amber, ворвавшись в рестораны «КИDO»! Новый бренд-шеф азиатской сети ресторанов (есть в пяти районах Петербурга) уже ввел свое спецменю, где собрал татаки из тунца, открытый ролл с лососем и крабом, тартар с гребешком, димсам с крабом и летний гаспачо, а еще — обновил меню ланчей. Помимо этого, в скорых планах — изменить основное меню, особенно раздел raw.
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