Новый ресторан Олега Перфилова и Алены Мельниковой, винный грот у залива и секретный двор в «Севкабель Порту»

Так будет выглядеть новый ресторан Алены Мельниковой и Олега Перфилова (бистро Crevette) на углу Малой Зелениной и Корпусной улиц. Вот, что нам рассказала Алена: «Мы уже год работаем над проектом своего флагманского ресторана, который находится в жилом комплексе «Квадрия», прокручиваем и готовим технологию, дизайн, ищем фермерские продукты. Очень необычно планировать ресторан на этапе строительства дома, кстати, первый раз в нашей практике.

Все интересуются концепцией, но забегая вперед скажу, что второй «Креветки» не будет, равно как и рыбной или мясной направленности. Хотим создать достойное обрамление кухне Олега: спокойное, комфортное, классическое, уникальное и главное — вкусное!

Интерьер создала Анастасия Хальчицкая, здесь собрано все, что нам нравится, так мы видим современный стиль Петербурга, а может быть Парижа или Нью-Йорка, без времени и географии, куда хочется возвращаться с поводом и без»

Два зала, панорамные раздвижные окна, скатерти и серебро (по этой части будет классный консультант — эксперт по этикету и протоколу Татьяна Полякова), летом — терраса и внутренний двор. Здесь же пекарня и кулинария: к булочкам и хлебу можно будет взять паштет, риет и пару бутылок вина.