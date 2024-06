Главные ресторанные открытия и события Петербурга, которые нельзя пропустить этим летом

Inki (Конногвардейский бульвар, 21)

Шеф-повар Валерий Горинов — из тех, за кем мы следим бдительно: экс-брендшеф пятизвездочного отеля Wawelberg, готовил в мишленовском Quique Dacosta, у Адриана Кетгласа в Grand Cru. Его новый проект — ресторан Inki с эффектной перуанской кухней: заявка на открытие сезона. Десяток севиче — из гребешка с томатным мармеладом, из пенджало с малиновым луком. Шашлычки антикучос из сердца теленка, филе рыбы-попугая, черная кукуруза — даже звучит все как древнее заклинание.

«Пища династии Минь» (Короленко, 14)

Коллаборация года! Самая титулованная барная команда Восточной Европы из El Copitas объединилась с музеем «Полторы комнаты» поэта Бродского, чтобы приготовить «Пищу династии Минь» — китайский бар-закусочную в Доме Мурузи. Как варил этот горшочек, мы следили в прямом эфире: сначала планировку воспроизвели в макете с масштабом 1:1. За архитектуру отвечает Александр Бродский (соавтор классного оформления музея), будут чайные церемонии, редкий азиатский алкоголь и пирожки баоцзы.

Marché (Лодейнопольская ул., 5)

В золотой гастротреугольник Петербурга (вокруг Большой Зелениной!) въезжает Али Мамедов, а этому гастропродюсеру мы доверяем безоговорочно: в 2000-х в развлекательной империи Global Point именно он создавал Barbaresco, «22.13» и «Счастье». Камбэк соразмерен личности: двухэтажный ресторан с исполинской террасой, грилем и дровяной печью. Шеф — Андрей Шашорин (экс-«Мансарда»), в винной карте — винтажная бургундия, в меню — ливанские митболы.

Casper (Кирочная ул., 5)

Цеховая солидарность рулит! Павел Штейнлухт (Bekitzer Family, Made in China) на десятилетие своего ресторана Schengen (пирог с бараниной и шопский салат — любовь!) решил освежить вайб этого демократичного европейского места, позвав сегодняшних фрешменов — шеф-повара Романа Киселева (René), Анри Бера и Стивена Шарма (Nothing Fancy, Solids). Новое название Casper Bistro and Bar обещает комбо — новый взгляд на городское бистро и преемственность концепций.

«Айо» (Инженерная ул., 6)

Факт: 30 лет главные тусовки лета в Петербурге устраивает продюсер Эдуард Мурадян. От глэм-рейвов в Decadance и на White Party в 2000-х, через кафе «Рубинштейн» в середине 2010-х и до бара с Cava Disco в 2023-м. Так что мы, люди простые, смотрим, где Эдик встречает белые ночи, и срочно выезжаем по адресу. В этом году — в кафе «Пепси»: так прозвали двор нового мурадяновского армянского ресторана «Айо». Прямо у Русского музея играет дэнс-легенда Алексей Хаас, рубятся в пинг-понг и танцуют до утра.