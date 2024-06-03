Главные ресторанные открытия и события Петербурга, которые нельзя пропустить этим летом

Начался новый гастрономический сезон! В сентябре стартует театральный сезон. В марте — модный. А в Петербурге с первыми террасами, в конце мая, открывается новый гастрономический, и это квест с премьерами и солдаутами! Шеф-повара запускают сеты из сезонных портулака и бархатцев. Рестораторы соревнуются в террасинге, бартендеры зовут на всероссийские коктейльные фестивали. «Собака.ru» собрала, где прокачать свое гастрономическое вау в каждый из 92 дней лета: обещают самое жаркое в истории! У кого разливают айскрим пейл эль и слэши на ледяной крошке? За какой сверхновой звездой из шеф-поваров следить белыми ночами? К кому ехать на похмельный лохикейто в пляжный глэмпинг? Как много вопросов — так много ответов в гиде «Что где есть в Петербурге».
Проект: Анастасия Павленкова, Яна Милорадовская
Главные открытия лета
Inki (Конногвардейский бульвар, 21)
Шеф-повар Валерий Горинов — из тех, за кем мы следим бдительно: экс-брендшеф пятизвездочного отеля Wawelberg, готовил в мишленовском Quique Dacosta, у Адриана Кетгласа в Grand Cru. Его новый проект — ресторан Inki с эффектной перуанской кухней: заявка на открытие сезона. Десяток севиче — из гребешка с томатным мармеладом, из пенджало с малиновым луком. Шашлычки антикучос из сердца теленка, филе рыбы-попугая, черная кукуруза — даже звучит все как древнее заклинание.
«Пища династии Минь» (Короленко, 14)
Коллаборация года! Самая титулованная барная команда Восточной Европы из El Copitas объединилась с музеем «Полторы комнаты» поэта Бродского, чтобы приготовить «Пищу династии Минь» — китайский бар-закусочную в Доме Мурузи. Как варил этот горшочек, мы следили в прямом эфире: сначала планировку воспроизвели в макете с масштабом 1:1. За архитектуру отвечает Александр Бродский (соавтор классного оформления музея), будут чайные церемонии, редкий азиатский алкоголь и пирожки баоцзы.
Marché (Лодейнопольская ул., 5)
В золотой гастротреугольник Петербурга (вокруг Большой Зелениной!) въезжает Али Мамедов, а этому гастропродюсеру мы доверяем безоговорочно: в 2000-х в развлекательной империи Global Point именно он создавал Barbaresco, «22.13» и «Счастье». Камбэк соразмерен личности: двухэтажный ресторан с исполинской террасой, грилем и дровяной печью. Шеф — Андрей Шашорин (экс-«Мансарда»), в винной карте — винтажная бургундия, в меню — ливанские митболы.
Casper (Кирочная ул., 5)
Цеховая солидарность рулит! Павел Штейнлухт (Bekitzer Family, Made in China) на десятилетие своего ресторана Schengen (пирог с бараниной и шопский салат — любовь!) решил освежить вайб этого демократичного европейского места, позвав сегодняшних фрешменов — шеф-повара Романа Киселева (René), Анри Бера и Стивена Шарма (Nothing Fancy, Solids). Новое название Casper Bistro and Bar обещает комбо — новый взгляд на городское бистро и преемственность концепций.
«Айо» (Инженерная ул., 6)
Факт: 30 лет главные тусовки лета в Петербурге устраивает продюсер Эдуард Мурадян. От глэм-рейвов в Decadance и на White Party в 2000-х, через кафе «Рубинштейн» в середине 2010-х и до бара с Cava Disco в 2023-м. Так что мы, люди простые, смотрим, где Эдик встречает белые ночи, и срочно выезжаем по адресу. В этом году — в кафе «Пепси»: так прозвали двор нового мурадяновского армянского ресторана «Айо». Прямо у Русского музея играет дэнс-легенда Алексей Хаас, рубятся в пинг-понг и танцуют до утра.
Что еще делать в Петербурге летом 2024
- Идем на первый петербургский «Пикник “Афиши”»: в лайн-апе Feduk и Boulevard Depo
- Проникаем в Китайский дворец в Ораниенбауме: откроют после почти 15 лет реставрации
- Поздравляем худрука МДТ Льва Додина с юбилеем (80 лет!) на премьерных показах его «Палаты № 6»
- В Главном штабе Эрмитажа становимся частью тотальной инсталляции «Памятник исчезнувшей цивилизации» Ильи и Эмилии Кабаковых
- Слушаем Thomas Mraz и хор-сенсацию Attaque De Panique на Stereoleto
- В летних кинотеатрах ищем «Маленькую девочку в голубом» с Котийяр и «Тур с Иванушками» (да-да)
- Гуляем с экскурсиями: про цветочный Петербург — от лавки «Зеленогорск» и про пышки — с Львом Лурье
- Танцуем: фестивали Gamma, «Морская», Odyssey Festival, «Планета К-30» — петербургский рейвснаб к лету '24 готов
- Благоговеем перед пальто художника Георгия Гурьянова в архиве музея «Гараж» на Новой Голландии
- Аплодируем Хабенскому в роли Маленького принца на гастролях МХТ имени Чехова в БДТ
Главные события лета
Saint-Petersburg Cocktail Week
Всероссийский коктейльный фестиваль команды Follow The Rabbits (El Copitas, Paloma, Nola и другие) на неделю с 22 по 27 июля, по традиции, совершенно преобразит Петербург — в (лучшее место на земле) один грандиозный бар, где от флипов к сприцам счастливая публика фланирует целый день. Основная площадка — Design District DAA, там построят целый город из поп-ап-представительств баров со всей России и вручат собственную барную премию SPbCW Awards.
Фестиваль бара Oy! и команды Perfect Bars Team («Полторы комнаты», Ultramen, «Цветочки») посвящен культовому коктейлю — сухому мартини. Весь июль в барах Петербурга (участников анонсируют к старту) спрашивайте авторские вариации: из рецептов составят «Альманах мартини Петербурга». А еще ждем 25 августа: на дне рождения бара Ultramen! будет сомаёк-компетишн — праздник нашего любимого корейского ерша. Лагер плюс соджу, гениально!
Cruise by Kuznyahouse и Co
Летняя программа у теплохода Cruise by Kuznyahouse как всегда насыщенная. Мы больше всего ждем капсульное ркацители — коллаборацию круиза с самыми хайповыми крымскими виноделами Paradise Garage и привоз испанца Axel Boman (его сет горячо рекомендует артдир Kito Jempere). Свой теплоход по Неве, кстати, запускает и московский ресторатор Антон Пинский («Магадан», Veter, Avocado Queen): посмотрим! Если идете в наземный Kuznyahouse на Новой Голландии, то там в сезон работают поп-ап Hot Dog Heaven и изакая-бар Joon. На острове во дворе «Бутылки» еще открыли Летний театр, и программа там блестящая: «Мастерская Брусникина» и Context Вишневой.
Главный пивной фестиваль Петербурга организуют пивовары/рестораторы AF Brew 29 июня: передовые и неординарные пивоварни, сидрерии и винокурни, малолитражные и альтернативные винодельни. Приходим к началу — очереди собираются нешуточные, и, подкрепляясь бургерами и колбасками, дегустриуем до вечера (от каждого участника по 6 сортов!). Если у вас еще нет билета, скорее листайте этот гид сюда: там про AF Brew во всех подробностях.
Моднейшие московские бранчи на пленэре обзавелись в Петербурге местной командой и представительством. Столы выставят на Петровской косе (коллаб с яхтсменами из «Силы ветра»), в кемпинг-отеле My Tree на пляже Финского залива и глэмпинге Shanti Ozero в лесной чаще, а также на фермах и в полях — расписание плотное. Готовить на бранчах позвали коллектив бистро «Футура», хотя уже понятно: на главное подадут пламенеющие петербургские закаты.
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