Что делать на коктейльной неделе в Петербурге: вечеринки на крыше, ресторан кочевников, караоке и поп-ап бары лучших российских проектов

Экватор лета в Петербурге — это Saint Petersburg Cocktail Week, который собирает большая команда лучшего бара в Восточной Европе El Copitas Bar. Такое пропускать нельзя! C 9 по 16 июля будет работать барный город в «Третьем месте» с лучшими поп-ап-барами со всей России и не только: московские «Коробок» и Insider Bar, закрытые ужины от казахстанской команды Auyl Руслана Закирова и, конечно, легендарные вечеринки на Cruise by Kuznyahouse или на крыше от Perfect Bars Team.
Слева направо: Кирилл Сергеев, Александр Тимашков, Елена Машина, Игорь Зернов, Николай Зинченко, Артем Перук, Карина Погорецкая, Софья Лапина, Екатерина Стрен, Иван Лящук, Владимир Николаев
Наш материал о том, как был устроен Saint Petersburg Cocktail Week в 2022 году
Воскресенье, 9 июля
16:00 Начало музыкальной программы в Центральном дворе «Третьего места»
18:00-23:00 Поп-ап бар El Copitas
18:00-23:00 Открытие фестиваля с участием группы группы POMPEYA
Все активности дня доступны по билетам любой категории
Понедельник, 10 июля
12:00-20:00 Кинотеатр
Доступен все дни фестиваля
12-00-20:00 Дегустационный зал с локальными продуктами от профессионалов индустрии (бар «Медные трубы» из Нижнего Новгорода с джином, натуральные тоники THE ONE, Herbarista Syrups и др.)
Доступен с 10 по 12 июля
15:00 «60-е. Бродский. Алкоголь». Лекция про Иосифа Бродского и питейную культуру шестидесятых годов» от арт-директора музея Ани Маленковой. Включена дегустация коктейля из бара «Конец прекрасной эпохи» **
Лекции будут проходить с 10 по 14 июля (как и другие экскурсии) в 15:00
22:00-00:00 Ужин ресторана Auyl с кухней кочевников (Алматы) ***
** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION.
*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND
Вечеринка Perfect Bars Team на Saint Petersburg Cocktail Week
Вторник, 11 июля
10:00-21:00 Иммерсивная выставка от журнала «Петрополь». В рамках фестиваля можно будет увидеть предметы из знаменитых французских ресторанов, мест, популярный у литературной богемы начала ХХ века и оценить обстановку ресторана «Медведь», первого коктейльного бара в России
Проходит с 10 по 12 июля
12:00-14:00 Экскурсия у кофейных обжарщиков Sibaristica: увидим весь путь, который проходят зеленые зерна, прежде чем окажутся в упаковке, познакомимся с производственной линией — в том числе с работой ростеров и дрип-аппарата, примем участие в каппинге — так называется профессиональная дегустация **
Все экскурсии проходят с 10 по 14 июля
22:00 Вечеринка на крыше Perfect Bars Team ***
** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION
*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND
Среда, 12 июля
16:00 Экскурсия в пивоварню AF Brew: иллюминаторы заторника и фильтр-чана, ледяные бока многотонного танка с новым джуси или сауэром, баррел-рум, где в десятках дубовых бочек зреют самые сложные и экспериментальные сорта **
Все экскурсии проходят с 10 по 14 июля
** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION
18:00-21:00 Музыкальная программа во дворе
19:00-21:00 Ужин ресторана Folk ***
21:00-23:00 Барный Stand Up в Центральном дворе
23:00 Вечеринка Fernet-Branca ***
** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION
*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND
Поп-ап бары в «Третьем месте»
Четверг, 13 июля
12:00 Экскурсия в Императорский фарфоровый завод. Знакомство с историей создания Невской порцелиновой мануфактуры и с производственными процессами (отливка, глазурование, обжиг, ручная роспись фарфоровых изделий), посещение действующего цеха **
Все экскурсии проходят с 10 по 14 июля
15:00-23:00 Фуд-корт во втором дворе «Третьего места»
- Греческая таверна Pame
- Азиатская кухня Kazoku asian guide
- Латино-испанский гастрономический барJuan Cantina Espanola
- Индийская кухня Chori
- Nola: поп-ап еще не открывшегося новоорлеанского бистро от команды Follow The Rabbits
Фуд-корт работает с 13 по 16 июля
18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай
Работают с 13 по 16 июля
20:00-23:00 Музыкальная программа в центральном дворе с участием группы Jane Air
21:00-23:00 Караоке
23:00-03:00 Вечеринка на лайнере Kuznya Cruise ***
** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION
*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND
Команда El Copitas Bar
Пятница, 14 июля
15:00-23:00 Тату-мастер
Работает с 14 по 16 июля
19:00-21:00 Stand Up
18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай
21:00 03:00 Вечеринка AVG в Центральном дворе с участием группы ЛАУД — электронной группы из Уфы
В течение дня в центральном дворе работает поп-ап бар El Copitas, в вечернее время работает бьюти-зона Mecca
Суббота, 15 июля
10:00-16:00 Открытые лектории (наш выбор: «Виски и джин Японии», «Пиво как достойный ингредиент в меню», «Алкогольные конфеты: история и современность» и лекция врача-невролога о физической депрессии)
15:00-23:00 Тату-мастер
18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай
21:00-03:00 Вечеринка ÇAVA DISCO в Центральном дворе с участием ELLA (Элла Пономарева, знакомая нам по песне NBA, участница проекта «Голос»)
В течение дня в центральном дворе работает поп-ап бар El Copitas, в вечернее время работает бьюти-зона Mecca
Воскресенье, 16 июля
10:00-16:00 Открытые лектории (наш выбор: «Вкусный кофе дома», «Практический саке: коктейли, фудпэйринг и как выбирать» от шеф-бармена Self Edge Japanese Александра Набокова и «Вино в 2023 году, что пьют сегодня, и что будут пить завтра» от Евгений Литвяка, совладельца баров «На Вина» в Петербурге и Москве
18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай
20:00 23:00 Закрытие фестиваля, подведение итогов барных (всероссийских!) конкурса и премии SPBCW AWARDS 2023
В течение дня в центральном дворе работает поп-ап бар El Copitas, в вечернее время работает бьюти-зона Mecca
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