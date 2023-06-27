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Что Где Есть

Что делать на коктейльной неделе в Петербурге: вечеринки на крыше, ресторан кочевников, караоке и поп-ап бары лучших российских проектов

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Экватор лета в Петербурге — это Saint Petersburg Cocktail Week, который собирает большая команда лучшего бара в Восточной Европе El Copitas Bar. Такое пропускать нельзя! C 9 по 16 июля будет работать барный город в «Третьем месте» с лучшими поп-ап-барами со всей России и не только: московские «Коробок» и Insider Bar, закрытые ужины от казахстанской команды Auyl Руслана Закирова и, конечно, легендарные вечеринки на Cruise by Kuznyahouse или на крыше от Perfect Bars Team. 

Вс 9 июля Пн 10 июля Вт 11 июля Ср 12 июля Чт 13 июля Пт 14 июля Сб 15 июля Вс 19 июля
Наталья Скворцова

Слева направо: Кирилл Сергеев, Александр Тимашков, Елена Машина, Игорь Зернов, Николай Зинченко, Артем Перук, Карина Погорецкая, Софья Лапина, Екатерина Стрен, Иван Лящук, Владимир Николаев

Наш материал о том, как был устроен Saint Petersburg Cocktail Week в 2022 году

Воскресенье, 9 июля

16:00 Начало музыкальной программы в Центральном дворе «Третьего места»

18:00-23:00 Поп-ап бар El Copitas

18:00-23:00 Открытие фестиваля с участием группы группы POMPEYA

Все активности дня доступны по билетам любой категории 

Иван Чернов

Понедельник, 10 июля

12:00-20:00 Кинотеатр

Доступен все дни фестиваля

12-00-20:00 Дегустационный зал  с локальными продуктами от профессионалов индустрии (бар «Медные трубы» из Нижнего Новгорода с джином, натуральные тоники THE ONE, Herbarista Syrups и др.)

Доступен с 10 по 12 июля

15:00 «60-е. Бродский. Алкоголь». Лекция про Иосифа Бродского и питейную культуру шестидесятых годов» от арт-директора музея Ани Маленковой. Включена дегустация коктейля из бара «Конец прекрасной эпохи» **

Лекции будут проходить с 10 по 14 июля (как и другие экскурсии) в 15:00

22:00-00:00 Ужин ресторана Auyl с кухней кочевников (Алматы) ***

** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION.

*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND

Вечеринка Perfect Bars Team на Saint Petersburg Cocktail Week

Вторник, 11 июля

10:00-21:00 Иммерсивная выставка от журнала «Петрополь». В рамках фестиваля можно будет увидеть предметы из знаменитых французских ресторанов, мест, популярный у литературной богемы начала ХХ века и оценить обстановку ресторана «Медведь», первого коктейльного бара в России

Проходит с 10 по 12 июля

12:00-14:00 Экскурсия у кофейных обжарщиков Sibaristica: увидим весь путь, который проходят зеленые зерна, прежде чем окажутся в упаковке, познакомимся с производственной линией — в том числе с работой ростеров и дрип-аппарата, примем участие в каппинге — так называется профессиональная дегустация **

Все экскурсии проходят с 10 по 14 июля 

22:00 Вечеринка на крыше Perfect Bars Team ***

** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION

*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND

Среда, 12 июля

16:00 Экскурсия в пивоварню AF Brew: иллюминаторы заторника и фильтр-чана, ледяные бока многотонного танка с новым джуси или сауэром,  баррел-рум, где в десятках дубовых бочек зреют самые сложные и экспериментальные сорта **

Все экскурсии проходят с 10 по 14 июля

** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION

18:00-21:00 Музыкальная программа во дворе

19:00-21:00 Ужин ресторана Folk ***

21:00-23:00 Барный Stand Up в Центральном дворе

23:00 Вечеринка Fernet-Branca ***

** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION

*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND

Иван Чернов

Поп-ап бары в  «Третьем месте»

Четверг, 13 июля

12:00 Экскурсия в Императорский фарфоровый завод. Знакомство с историей создания Невской порцелиновой мануфактуры и с производственными процессами (отливка, глазурование, обжиг, ручная роспись фарфоровых изделий), посещение действующего цеха **

Все экскурсии проходят с 10 по 14 июля

15:00-23:00 Фуд-корт во втором дворе «Третьего места»

  • Греческая таверна Pame
  • Азиатская кухня Kazoku asian guide
  • Латино-испанский гастрономический барJuan Cantina Espanola
  • Индийская кухня Chori
  • Nola: поп-ап еще не открывшегося новоорлеанского бистро от команды Follow The Rabbits

Фуд-корт работает с 13 по 16 июля

18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай

Работают с 13 по 16 июля

20:00-23:00 Музыкальная программа в центральном дворе с участием группы Jane Air

21:00-23:00 Караоке

23:00-03:00 Вечеринка на лайнере Kuznya Cruise ***

** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION

*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND

Данил Ярощук

Команда El Copitas Bar

Пятница, 14 июля

15:00-23:00 Тату-мастер

Работает  с 14 по 16 июля

19:00-21:00 Stand Up

18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай

21:00 03:00  Вечеринка AVG в Центральном дворе с участием группы ЛАУД — электронной группы из Уфы

В течение дня в центральном дворе работает поп-ап бар El Copitas, в вечернее время работает бьюти-зона Mecca

Алиса Дитрих

Знакомьтесь, Александра Столярова и Валерий Дятлов — они делают самые нарядные вечеринки Петербурга Cava Disco

Суббота, 15 июля

10:00-16:00 Открытые лектории (наш выбор: «Виски и джин Японии», «Пиво как достойный ингредиент в меню», «Алкогольные конфеты: история и современность» и лекция врача-невролога о физической депрессии)

15:00-23:00 Тату-мастер

18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай

21:00-03:00 Вечеринка ÇAVA DISCO в Центральном дворе с участием ELLA (Элла Пономарева, знакомая нам по песне NBA, участница проекта «Голос»)

В течение дня в центральном дворе работает поп-ап бар El Copitas, в вечернее время работает бьюти-зона Mecca

Илья Плюснин

Воскресенье, 16 июля

10:00-16:00 Открытые лектории (наш выбор: «Вкусный кофе дома», «Практический саке: коктейли, фудпэйринг и как выбирать» от шеф-бармена Self Edge Japanese Александра Набокова и «Вино в 2023 году, что пьют сегодня, и что будут пить завтра» от Евгений Литвяка, совладельца баров «На Вина» в Петербурге и Москве

18:00-23:00 Работа поп-ап баров: «Коробок», Москва; Insider bar, Москва; More, Казань; Bloom, Сочи; Illegal Bar, Красноярск; Good Karma, Ярославль; Urla, Дубай

20:00 23:00 Закрытие фестиваля, подведение итогов барных (всероссийских!) конкурса и премии SPBCW AWARDS 2023

В течение дня в центральном дворе работает поп-ап бар El Copitas, в вечернее время работает бьюти-зона Mecca

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Люди:
Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук, Владимир Николаев, Иван Ляшук

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