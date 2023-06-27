Что делать на коктейльной неделе в Петербурге: вечеринки на крыше, ресторан кочевников, караоке и поп-ап бары лучших российских проектов

10:00-21:00 Иммерсивная выставка от журнала «Петрополь». В рамках фестиваля можно будет увидеть предметы из знаменитых французских ресторанов, мест, популярный у литературной богемы начала ХХ века и оценить обстановку ресторана «Медведь», первого коктейльного бара в России

Проходит с 10 по 12 июля

12:00-14:00 Экскурсия у кофейных обжарщиков Sibaristica: увидим весь путь, который проходят зеленые зерна, прежде чем окажутся в упаковке, познакомимся с производственной линией — в том числе с работой ростеров и дрип-аппарата, примем участие в каппинге — так называется профессиональная дегустация **

Все экскурсии проходят с 10 по 14 июля

22:00 Вечеринка на крыше Perfect Bars Team ***

** экскурсии доступны при наличии билета EXCURSION

*** закрытое мероприятие, доступно при наличии билета LEGEND