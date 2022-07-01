Saint Petersburg Cocktail Week: лучшие проекты со всей России, барная премия и вечеринки

Почему Saint Petersburg Cocktail Week — это важно (и круто!)

Барное сообщество во всем мире — мастера сверхгостеприимства: в создании атмосферы и эстетики досуга им нет равных, и не только у себя за стойкой. Под этим подпишутся те, кто бывал на этапах конкурса барменов World Class или международном конгрессе Tales Of Cocktails в Новом Орлеане, но этих счастливчиков единицы: почти все такие большие барные мероприятия — только для профессионалов. А петербургской барной команде Follow The Rabbit, продюсирующей фестиваль, сразу удалось невиданное: Saint Petersburg Cocktail Week у них получилась действительно общегородским праздником. Неделю идут активности для профи, для горожан открываются площадки с едой, музыкой и, конечно, коктейлями. Да, на мастер-классах бартендеры спорят о милк-вошинге пунша, но стилем своих «Кровавых Мэри» они козыряют не в лабораториях, а на барбекю-вечеринках со ска-джазом, о дистиллятах толкуют не лекторы, а арт-хаусное кино. Сегодня ты из рук миксолога-легенды Эрика Лоренца (официальный коктейльмейстер Бонда!) пьешь кларифицированный сауэр, а завтра с ним плечом к плечу танцуешь на кораблике Kuznya Cruise. На Saint Petersburg Cocktail Week дела и потехи в меру — как в хорошем коктейле, недаром их главное достоинство — идеальный баланс.

В 2022 году Saint Petersburg Cocktail Week собирает достижения только отечественной барной мысли, но нет сомнений, его фирменное карнавальное настроение закружит любого. Внимание, редакция предупреждает: на время SPbCW обеспечьте себя на работе отгулами заранее — как и билетами на фестиваль на сайте spbcocktailweek.bar.