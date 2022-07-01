Saint Petersburg Cocktail Week: лучшие проекты со всей России, барная премия и вечеринки

Если хочешь выиграть у казино, купи его! Этой цитатой из гангстерского кино объясняют, зачем придумали Saint Petersburg Cocktail Week его идеологи — Игорь Зернов, Артем Перук и Николай Киселев, боссы самого титулованного бара Восточной Европы El Copitas (№8 на The World’s 50 Best Bars в 2021 году) и окружающего его семейства Follow The Rabbits. Обсуждая недостатки существующих барных фестивалей, они резонно рассудили — чем критиковать, сделаем сами. Так в 2021-м у Петербурга появилась своя коктейльная неделя, которая сразу обосновалась в списке маст-визит летнего сезона. С 3 по 10 июля Saint Petersburg Cocktail Week соберет в Петербурге лучшие бары со всей России.
Слева направо: Кирилл Сергеев, Александр Тимашков, Елена Машина, Игорь Зернов, Николай Зинченко, Артем Перук, Карина Погорецкая, Софья Лапина, Екатерина Стрен, Иван Лящук, Владимир Николаев
Почему Saint Petersburg Cocktail Week — это важно (и круто!)
Барное сообщество во всем мире — мастера сверхгостеприимства: в создании атмосферы и эстетики досуга им нет равных, и не только у себя за стойкой. Под этим подпишутся те, кто бывал на этапах конкурса барменов World Class или международном конгрессе Tales Of Cocktails в Новом Орлеане, но этих счастливчиков единицы: почти все такие большие барные мероприятия — только для профессионалов. А петербургской барной команде Follow The Rabbit, продюсирующей фестиваль, сразу удалось невиданное: Saint Petersburg Cocktail Week у них получилась действительно общегородским праздником. Неделю идут активности для профи, для горожан открываются площадки с едой, музыкой и, конечно, коктейлями. Да, на мастер-классах бартендеры спорят о милк-вошинге пунша, но стилем своих «Кровавых Мэри» они козыряют не в лабораториях, а на барбекю-вечеринках со ска-джазом, о дистиллятах толкуют не лекторы, а арт-хаусное кино. Сегодня ты из рук миксолога-легенды Эрика Лоренца (официальный коктейльмейстер Бонда!) пьешь кларифицированный сауэр, а завтра с ним плечом к плечу танцуешь на кораблике Kuznya Cruise. На Saint Petersburg Cocktail Week дела и потехи в меру — как в хорошем коктейле, недаром их главное достоинство — идеальный баланс.
В 2022 году Saint Petersburg Cocktail Week собирает достижения только отечественной барной мысли, но нет сомнений, его фирменное карнавальное настроение закружит любого. Внимание, редакция предупреждает: на время SPbCW обеспечьте себя на работе отгулами заранее — как и билетами на фестиваль на сайте spbcocktailweek.bar.
Команда-топчик: дрон-селфи петербургских барменов-участников Saint Petersburg Cocktail Week 2021 года
Кто делает коктейльную неделю в Петербурге
Follow The Rabbit — это петербургский клан, во главе которого стоит мексиканский бар El Copitas, №8 в рейтинге The World's 50 Best Bars — абсолютный рекорд для России. Также в семействе: итальянский бар Tagliatella Caffé, Paloma Cantina, школа Bartenders FAQtory, производство первой отечественной крафтовой водки, а теперь и московская сенсация — совместный с шеф-поваром Гленом Баллисом ресторан Sangre Fresca. С гастролями El Copitas выступал и в знаменитом баре Cause Effect в Кейптауне, и в глэмпинге на Кольском полуострове. А в культовом нью-йоркском Dante 1915 года рождения, где не принимают гест-бартендинги, для петербуржцев сделали исключение.
Во главе «кроликов» стоит мощное трио Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева. Просто барменами их уже давно не назвать: первый — визионер, второй — мотиватор (не зря же №34 в списке самых влиятельных людей мировой барной индустрии по версии Drinks International в 2021 году). Киселев — душа, сердце и главный по хоспиталити.
И гости нашего города: амбассадор Saint Petersburg Cocktail Week и первой крафтовой водки России Даниил Золотухин встречает гостей недели
Как устроен Saint Petersburg Cocktail Week в 2022 году
Фестиваль проходит с 3 по 10 июля: все это время проходят спецпрограммы на разных площадках, барный город ждет в «Третьем месте» с 8-го. Старт — 3 июля с вечеринки в баре Union. За стойками миксуют бармены из Apollo — краснодарские самородки, в лонг-дринках у которых то роза, то кинза, и московский «Ровесник» — спецы по драфтовым коктейлям на кране. На сцене — музыканты во главе с группой «Меджикул», во дворе за барбекю — мясник Роман Редман. Далее по списку! С 4 по 10 июля кинопрограмма в «Лендоке», книжный поп-ап в «Подписных изданиях», лекции в Bartenders FAQtory и экскурсии на производства барных аксессуаров Mr.Murka, кофе Verlé и пивоварню AF Brew. В более 30 лучших барах и ресторанах Петербурга к фестивалю запущены коктейльные меню: участвуют все от караоке-бара Poison до грандов класса Sea, Signora и Cococo Bistro. Хэштег марафона — #саппортлокалс: место, где миксов из спецменю выпьют больше всего, получит денежный приз.
Ключевые дни фестиваля — 8, 9 и 10 июля, площадка — «Третье место»: там строят целый барный город. Свои представительства открывают больше десяти баров со всей России: например, сочинский флагман — коктейльная лаборатория «Лондонъ», казанские ценители вкусов Карибского бассейна The Caribes Bar, израильский Mitzva Bar из Москвы. На фудкорте накормят тоже знаковые проекты — среди них, скажем, столичный «Aлко-буфет “Шашлычная”», петербургский «азиат» — ресторан Kazoku Asian Guide и классная индийская еда Chori First Class Eats от пивоваров AF Brew. Также в «Третьем месте» развернется маркет крафтовых ремесел, винтажа и винила, плюс лекторий — барную культуру там препарируют в трех разрезах: Social, Biohacking и «Напитки дома». По вечерам — много хорошей музыки от объединений Deep Fried Friends и Cava Friends and Music. Продюсеры Gadzhi и Kito Jempere представят Saint Petersburg Cocktail Band с Юрой Макарычевым из группы On-The-Go. Зонтиком во всем этом фестивальном миксе служит громкая премьера — Первая объективная барная премия SPbCW Awards: сто экспертов индустрии со всей России выберут своих фаворитов. Это главные ингредиенты коктейльной недели — подробная рецептура события на сайте spbcocktailweek.bar.
Выбор Павленковой: куда точно надо идти на Saint Peterburg Cocktail Week
_поп-ап-бары
Московский бар Chainaya. Tea&Cocktails, попасть обычно в который — целый квест. У них свой, очень элегантный и лаконичный стиль напитков — точный как в аптеке. Новосибирский Nobody Knows I Suppose: у жовиальной сибирской команды Friends Orchestra всегда цветистые, но отлично сбалансированные коктейли. Бар O.W.Grant: свекла, мак, бульон, аромат озона из корок арбуза — во фьюжне, который собирает в бокалах команда из Ростова-на-Дону, бывает все от рассола до крабового мяса.
8–10 июля, «Третье место»
_спецменю
В бар Santé бармена-энциклопедиста Виталия Северинова идем на базиликовый гимлет с абсентом. В «Полутора комнатах» Владимира Николаева и Ивана Ляшука берем микс новгородского джина, крымского хереса, соленой карамели и зеленого яблока. Команда «Архитектора» угощает Muha с эвкалиптом и тинктурой из эстрагона. В Arka.Bar&Grill у Дмитрия Суворова встречаем «Прелесть» — белый кардамон и виноградная комбуча. В Apotheke бармены-стиляги зовут на Roadside Picnic с лемонграссом и земляникой.
4–10 июля
_фудкорт
Корнер АУК — представительство суперпроекта «Аутентичная уральская кухня». Это движение шеф-поваров Екатеринбурга, Челябинска, Уфы и Перми, продвигающих гастрономическую культуру Урала. Демидовские ассамблеи меркнут, когда АУК готовят сало с рябиной в меду, черемуховый хлеб, вино из шиповника и шоколад из лопуха.
8–10 июля, «Третье место»
_лекторий
Исторический экскурс Семена Попова, сооснователя журнала «Петрополь» — издания о городской жизни Петербурга начала ХХ века. Учим матчасть: какие рестораны были в тренде в дореволюционной столице, когда появились первые коктейльные бары в России и где в городе на Неве найти следы имперского общепита.
9 июля, «Третье место»
Чарльз Шуманн
_книги
Антология The Craft of the Cocktail: 500 рецептов коктейлей от Дейла Дегроффа. Он настоящая легенда — подсадил весь мир на Cosmopolitan, приготовив его Мадонне, смешивал напитки Фрэнку Синатре, Джеку Николсону, Рэю Чарльзу и Опре Уинфри — чем не повод повторить их дома.
4–10 июля, «Подписные издания»
_кино
Фильм Schumann’s Bar Talks — путешествие с Чарльзом Шуманном, основателем самой главной коктейльной школы Европы в XX веке. В киноленте он посещает лучшие бары мира и рассказывает историю профессии. Икона индустрии — и стиля, недаром Шуманн был лицом парфюма Boss и одежды Baldessarini: эту рекламу с ним видел каждый.
5 и 7 июля, «Лендок»
Текст: Настя Павленкова
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