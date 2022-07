Saint Petersburg Cocktail Week: лучшие проекты со всей России, барная премия и вечеринки

Кто делает коктейльную неделю в Петербурге

Follow The Rabbit — это петербургский клан, во главе которого стоит мексиканский бар El Copitas, №8 в рейтинге The World's 50 Best Bars — абсолютный рекорд для России. Также в семействе: итальянский бар Tagliatella Caffé, Paloma Cantina, школа Bartenders FAQtory, производство первой отечественной крафтовой водки, а теперь и московская сенсация — совместный с шеф-поваром Гленом Баллисом ресторан Sangre Fresca. С гастролями El Copitas выступал и в знаменитом баре Cause Effect в Кейптауне, и в глэмпинге на Кольском полуострове. А в культовом нью-йоркском Dante 1915 года рождения, где не принимают гест-бартендинги, для петербуржцев сделали исключение.

Во главе «кроликов» стоит мощное трио Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева. Просто барменами их уже давно не назвать: первый — визионер, второй — мотиватор (не зря же №34 в списке самых влиятельных людей мировой барной индустрии по версии Drinks International в 2021 году). Киселев — душа, сердце и главный по хоспиталити.