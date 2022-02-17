10 блюд с артишоком в кафе и ресторанах Петербурга

La Prosciutteria

Заведение совсем небольшое, но в нем всегда кипит жизнь! У витрины мощным итальянским слайсером разделываются с деликатесным мясом: прошутто котто отдают в составе панини вместе с томатной сальсой, трюфельным маслом и маринованными в масле артишоками. Последние еще можно попробовать на брускетте со страчателлой и анчоусом.