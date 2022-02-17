10 блюд с артишоком в кафе и ресторанах Петербурга

Несмотря на то, что артишок — астровое растение, превратиться в цветок мы ему не даем, а съедаем нераскрывшуюся корзину. Вот 10 ресторанов, которые этому сопутствуют в виде хумусов, вместе с темпе, в составе тако и омлетов.
Aster
В меню модного городского кафе появились тако! Артишокам и брокколи на лепешке помогают хумус из зеленого горошка и сальса из каперсов и халапеньо.
|ул. Маяковского, 23
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Mercado del Sol
Узор на корзинках артишока рисует гриль на углях, а красок ему добавляют айоли и томатная сальса.
|ул. Белинского, 5
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Bruxx
Обжаренный во фритюре бельгийский артишок, мелко нарезанный запеченный перец вместе с оливковым маслом и кунжутной пастой превращаются в пряный хумус. На тарелке его декорируют укропной пылью с базиликовым маслом.
|Большой проспект В.О
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Zelenoe Bistro
Веганский салат, в составе которого помимо руколы и айсберга есть артишоки и белковая бомба темпе. Здесь его делают сами и из нута. Воедино все собирают кремом из кураги и гелем из комбучи.
|ул. Чайковского, 36
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Numero Zero
Крупные румяные артишоки в итальянском ресторане на Василеостровском рынке укладывают на подушку сырной пены.
|Тип места Большой Во пр-т, 14
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Probka
Элегантная классика, если так можно сказать про еду. Свежие артишоки жарят, приправляют пармезаном и оливковым маслом.
|Зоологический пер., 2-4
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Sea, Signora!
В роскошных премьерных завтраках «Синьоры» одним из главных хитов сразу оказался омлет. Его готовят на специальной тележке прямо перед вами, а сервируют вместе с артишоками, пармезаном и иерусалимским бейглом.
|Большая Морская ул., 30
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«Ателье Tapas&Bar»
Почти голые артишоки можно найти в «Ателье» на Петроградской. Сочные соцветия готовят на огне!
|Лахтинская ул., 8
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La Prosciutteria
Заведение совсем небольшое, но в нем всегда кипит жизнь! У витрины мощным итальянским слайсером разделываются с деликатесным мясом: прошутто котто отдают в составе панини вместе с томатной сальсой, трюфельным маслом и маринованными в масле артишоками. Последние еще можно попробовать на брускетте со страчателлой и анчоусом.
|Озерной пер., 7
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Frou Frou
В новом французском ресторане каждому заказавшему артишок гостю достанется вот такой красивый бутон. Есть вместе с муссом из перцев рамиро и козьего сыра шевр.
|Вязовая ул., 8
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