Корнеплоды и пиво по рецепту 1679 года: на Васильевском острове появился бунтарский ресторан-паб Bruxx

Новый гастрономический кластер «Андреевский двор» на Васильевском острове начинает обрастать резидентами! Один из первых — бельгийский паб новой волны Bruxx от команды Тимура Дмитриева и Михаила Соколова (да, это именно они недавно открыли ресторан Ante Seafood & Bar совместно с Дмитрием Блиновым). «Собака.ru» разобралась, почему это место нельзя назвать пабом, как оно связано с бунтарями Антверпена и зачем здесь используют корнеплоды даже в десертах.
Bruxx уже знаком многим москвичам — на Малой Дмитровке двухэтажное заведение с панорамными окнами появилось еще в 2017 году. Бренд-шеф Иван Лучкин — фанат бельгийской гастрономии — путешествовал по Антверпену и перенимал опыт от местных молодых поваров, которые называют себя «бунтарями фламандской кухни». В метафоре кроется простая идея совмещать традиционные продукты и современные или экспериментальные техники приготовления.
В меню весь акцент смещен в сторону корнеплодов, которые используются и в закусках, и в основных блюдах, и даже в десертах. Северного оленя гарнируют гратеном из свеклы, корня сельдерея и картофеля, собранным по классическому методу с сыром, сливками и чесноком. Говяжьи щечки много часов тушат с овощами, вываривают в демиглясе и глазируют в меду и соевом соусе, а на тарелку выкладывают с нежным сливочным птитимом и кремом из батата. Оливье здесь готовят из гребешка с щучьей икрой, замешанной в домашний майонез. А хумус — из артишока с пикантным тартаром из томатов и болгарского перца. Бельгию представить без мидий невозможно, поэтому здесь они подаются в трех соусах на выбор: томатно-сливочном, чесночно-сливочном или в соусе из горгонзолы и картофеля.
Тема корнеплодов прослеживается и в десертах — из свеклы варят ярко-розовый карамельный крем, который украшают малиной и эстрагоном (обязательно пробовать все вместе!), а из батата готовят крем-брюле.
Все блюда отлично дружат с пивом! Нужно сказать, что от слова «паб» здесь только бельгийские эли, которые, увы, не подают ни с рульками, ни с колбасами. В барной карте умещаются 24 вида разливного: британский горьковатый сорт от фламандских пивоваров, освежающий пилз, который впервые был сварен в 1937 году в честь окончания Первой мировой войны, или пиво, которое готовят по рецепту 1679 года из кармелитского монастыря в Дендермонде. В стеклянном пивном шкафу перед открытой кухней даже можно найти 120 бутылочных позиций (трапписты со всего мира, крафт, светлый, темный, специальный фламандский или аббатский эль).
Стоит обратить внимание на фирменные коктейли, названные в честь художников. «Рене Магритт» на основе петната и лемонграсса, «Фелисьон Ропс», который нужно готовить самостоятельно, смешивая бельгийский джин и сухую марсалу из черных тюбиков. Все подается на настоящей разукрашенной палитре.
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Крем из свекольной карамели с малиной
Интерьер разрабатывало агентство Paum Design (Forno Bravo Centrale, Italy в Виленском, Tagliatella Caffe). В Bruxx 2 зала на 120 посадочных мест: один с бетонной подогреваемой барной стойкой, открытой кухней и коммунальным столом, второй — с окнами в пол, выходящими на внутренний двор Андреевского рынка. Стены украшают вкрапления нефритовой плитки, а каждый стол — живые цветы, композиции из которых меняются каждую неделю.
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