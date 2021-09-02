Корнеплоды и пиво по рецепту 1679 года: на Васильевском острове появился бунтарский ресторан-паб Bruxx

Bruxx уже знаком многим москвичам — на Малой Дмитровке двухэтажное заведение с панорамными окнами появилось еще в 2017 году. Бренд-шеф Иван Лучкин — фанат бельгийской гастрономии — путешествовал по Антверпену и перенимал опыт от местных молодых поваров, которые называют себя «бунтарями фламандской кухни». В метафоре кроется простая идея совмещать традиционные продукты и современные или экспериментальные техники приготовления.

В меню весь акцент смещен в сторону корнеплодов, которые используются и в закусках, и в основных блюдах, и даже в десертах. Северного оленя гарнируют гратеном из свеклы, корня сельдерея и картофеля, собранным по классическому методу с сыром, сливками и чесноком. Говяжьи щечки много часов тушат с овощами, вываривают в демиглясе и глазируют в меду и соевом соусе, а на тарелку выкладывают с нежным сливочным птитимом и кремом из батата. Оливье здесь готовят из гребешка с щучьей икрой, замешанной в домашний майонез. А хумус — из артишока с пикантным тартаром из томатов и болгарского перца. Бельгию представить без мидий невозможно, поэтому здесь они подаются в трех соусах на выбор: томатно-сливочном, чесночно-сливочном или в соусе из горгонзолы и картофеля.

Тема корнеплодов прослеживается и в десертах — из свеклы варят ярко-розовый карамельный крем, который украшают малиной и эстрагоном (обязательно пробовать все вместе!), а из батата готовят крем-брюле.