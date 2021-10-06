9 лучших новых кофеен Петербурга

Avgvst Coffee

Коллаборация бренда Avgvst ювелира из Екатеринбурга Натальи Брянцевой с ее же земляками — кофейными энтузиастами Papa Carlo. Покупку чокера в интерьерах Гарри Нуриева можно совместить с отличным эспрессо — его заварят двух видов, классический и авангардный, и отменными же слойками и булками от «Футуры».