9 лучших новых кофеен Петербурга

В каком книжном магазине пекут краффины и тарты, где пробовать шоколадные конфеты ручной работы со вкусом горгонзолы и кедрового ореха, чей интерьер выглядит как отель с ресепшеном, лобби и номерами? Встречайте номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 в категории «Лучшая новая кофейня-кондитерская». Голосование еще открыто!
«Подписные булочки»
Лучший книжный магазин страны «Подписные издания» не только расширился, но и обзавелся кафе побольше прежнего. Окормляет книгочеев команда кафе «Смена» во главе с Кириллом Ивановым: бесспорные и бессменные лидеры во всем, что касается кофе и выпечки — тарт татенов, слоек и краффинов — круассанов в форме маффинов.
|Литейный пр., 57
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Lareve
Кофейня в пудрово-розовых тонах запросто могла бы стать сеттингом для фильма Уэса Андерсона: ее интерьер к тому же косплеит отель с ресепшеном, лобби и номерами. Меню под стать мимимишному аутфиту — нарядные тарты с ягодами, эклеры, пирожные, рубиновые шоколадные стаканчики, какао с маршмеллоу и ореховый латте.
|Аптекарский пр., 5
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«Птицы»
Идеолог проекта «Птицы» Лиза Синицкая, шоколатье Даша Бурковская и арт-директор Лиза Мирон создают шоколадные конфеты ручной работы (скажем, «Феллини» со вкусом горгонзолы, груши и кедрового ореха) и в своем кафе кормят не только ими, но и завтраками целый день: брускеттами, бриошами, тостами, пашотами и скрэмблами.
|наб. канала Грибоедова, 96
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Ôpetit Bistro
Сеть французских кафе-кондитерских появилась в Петербурге в 2017 году и не переставала вербовать поклонников. Открывшись на Некрасова, новая точка приросла названием «бистро», а к круассанам, тарталеткам и профитролям добавилось полноценное меню с луковым супом и беф бургиньоном, вином и дижестивами.
|ул. Некрасова, 14а
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Avgvst Coffee
Коллаборация бренда Avgvst ювелира из Екатеринбурга Натальи Брянцевой с ее же земляками — кофейными энтузиастами Papa Carlo. Покупку чокера в интерьерах Гарри Нуриева можно совместить с отличным эспрессо — его заварят двух видов, классический и авангардный, и отменными же слойками и булками от «Футуры».
|ул. Рубинштейна, 16
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Mramor
Кофейня в «Вавилов Лофте» подстроила свое оформление под эстетику здания Института оптики с его мозаичным полом и стенами из уральского мрамора — получилось очень стильно, как будто из книг Стругацких. В меню каши, сырники и сэндвичи, за спешиалти кофе отвечают уважаемые обжарщики Bolshecoffee Roasters.
|Кадетская лин. ВО, 5 корп. 2
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Am Saint
В эстетской спешиалти-кофейне уважают ч/б и следят за программой городских выставок. Завтраки действуют целый день — овсянка и гранола с домашним вареньем, чиабатта с яйцом, лососем и авокадо. Держат небольшое обеденное меню, кофе заваривают в фильтре и воронке, продают микролоты зерна с собой: в общем, круглые отличники.
|ул. Чайковского, 36
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Algorithm
Совершенно берлинская по духу кофейня, где привечают фрилансеров и даже сделали своеобразную камеру хранения — чтобы гости не тревожились за вещи, отлучаясь от стола. Заваривают всю кофейную классику и альтернативу и подают завтраки: свежий хлеб с топингами, яйца, авокадо-тосты, гранолу и сырники.
|Казанская ул., 26/27
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