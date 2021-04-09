И снова завтраки! 16 кафе и ресторанов с отличным утренним меню в Петербурге

Mad Espresso Team

Заведение с образцовым кофе диверсифицировало производство: номинант нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший завтрак» теперь подает их не только на 2-й Советской, но и рядом с Юсуповским садом. Пышные сырники из рикотты с лаймовым или соусом из лесных ягод, воздушный запеченный омлет с зелеными овощами и пармезаном или обширный английский завтрак — что угодно и не задумываясь!