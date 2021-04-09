И снова завтраки! 16 кафе и ресторанов с отличным утренним меню в Петербурге

Grecco
В греческом представительстве на Петроградке ранее утреннее меню только запустились — с 8:30 по будням и с 10 по выходным берем яйца в 7 формулировках, лепешки или уже собранный большой завтрак с фермерской фетой, изумрудными оливками и хумусом! Комплиментарная пита из печи и обязательные мезе — дзадзики, харисса из печеных перцев с греческим йогуртом и тапенад — нужно брать все и в стол.
|Рыбацкая ул., 2
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Civil
В новейшем Civil самый большой выбор завтраков с 8 утра (24 варианта!). Версия найдется буквально для каждого: каши, авокадо тосты, бенедикт и веганские панкейки. С этим красавцем на фото будьте аккуратнее: сытная бриошь с воздушным ванильным кремом, сочной сливой и взрывной карамелью, конечно, приведет в восторг рецепторы, но расплачиваться придется активными приседами.
|Волынский пер., 8
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Ôpetit Bistro
На Некрасова отбивает очередь из гостей полноценное французское бистро — с завтраками и горячим от Михаила Шевякова, су-шефа Commons, булками и вином. До 13 часов с дубовой стойки (с мраморной отделкой) отлетают круассаны, омлеты со страчателлой и сытнейшая каша из булгура с беконом и пармезаном.
|ул. Некрасова, 14А
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Mr. Bo
Дима Богачев и Эльдар Мурадов поняли, насколько завтрак — важный прием пищи и впервые сотворили отдельное меню с утренними устрицами в трех исполнениях: с лимоном и имбирем, страчателлой и грибами шимеджи или маракуйей и табаско. Дают блины и вафли, готовят крупы и хлеб, а также несколько видов яиц, включая цесарки, отваренное в термальной воде, с икрой и спаржей. А еще угощают игристым (безалкогольное тоже есть)!
|Манежный переулок, 2
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Green 28
Большая Зеленина со своим нарастающим гастрономичным влиянием становится одной из главных улиц Петроградки! В Green 28 Андрея Перцева дают завтраки каждый день до 18 часов, а с 10 до 12 дарят игристое. Рекомендуем идти компанией и не стесняться брать в стол: шерим тосты с лососем и авокадо, креветками и манго или со страчателлой и гранатом, обязательный бенедикт с лососем и сырники с воздушной сметаной.
|ул. Б. Зеленина, 28
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Am Saint
Новая спешелти-кофейня со спокойным интерьером, не отвлекающим от строгих завтраков (которые здесь целый день), запустилась на ул. Чайковского. Воскресное и совсем не весеннее утро в Петербурге встречаем вишневым глинтвейном, чиабаттой с лососем, авокадо и яйцом. А после все дороги (хоть до Таврического) открыты.
|ул. Чайковского, 56
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PLŪK
В «Бертгольд Центре» работает целый брэкфаст-бар! В меню 10 утренних блюд: берем бриошь с мягким камамбером и сыром Пьемонт, злаковый тост с яйцом пашот или классическую глазунью с беконом. Отдельный раздел — сладкое: наполеон как у мамы, самодельное печенье и булочки. К вину можно взять небольшие закуски от гигантских оливок и теплого хлеба с трюфельным маслом до брезаолы и фермерских сыров.
|Гражданская улица, 13-15
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Дзамико
Грузинское кафе на Новой Голландии обновили меню завтраков. До 14 часов дня успеваем схватить рогалик прямо из печи, аджарскую яичницу Чирбули или драники из цукини с яйцом пашот. Если настроение позволяет, сопровождаем трапезу оранжевым Ркацители или коктейлем с чачей.
|наб. Адмиралтейского канала, 2
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Pio Nero
Пионеры Петроградки обновили страницу для утреннего приема пищи. Каждый день с 8:30 вам накроют сказочный стол с кашами, блинами, сырниками и яйцами в 8 вариантах. Только бенедиктов 4 вида от классических с ветчиной или лососем до пармы и авокадо. Кстати, ресторан Pio al Porto от той же команды, тоже промышляет завтраками, но только в «Севкабель Порту» и с 10 утра.
|Пионерская ул., 5
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Mad Espresso Team
Заведение с образцовым кофе диверсифицировало производство: номинант нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший завтрак» теперь подает их не только на 2-й Советской, но и рядом с Юсуповским садом. Пышные сырники из рикотты с лаймовым или соусом из лесных ягод, воздушный запеченный омлет с зелеными овощами и пармезаном или обширный английский завтрак — что угодно и не задумываясь!
|пр. Римского-Корсакова, 3
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Ателье Tapas & Bar
В Ателье на Лахтинской готовят нарядные завтраки каждый день с 11 до 16. Довольствоваться малым не хотим, поэтому советуем авторитетные one bite тако с омлетом и прошутто или хлебосольную порцию авокадо на гриле с яйцом пашот и красной икрой. Перед употреблением сфотографировать обязательно, интерьер и посуда здесь к этому располагающие.
|Лахтинская ул., 8
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Stereo
Внушительный, обновленный сытный завтрак из печи (там же рождается 16 разновидностей неаполитанской пиццы). Заказывайте бенедикт с лососем, кремом из авокадо, салатным миксом и шнитт луком на бриоши или сладкую поленту с семенами и цукатами из тыквы, но держите в уме размер порций!
|ул. Жуковского, 10
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Подписные Булочки и кафе на втором этаже «Подписных изданий»
Книжный магазин «Подписные издания» на Литейном проспекте в декабре прошлого года увеличился в 5 (!) раз. На втором этаже в числе прочего открылось кафе с кофе и свежей выпечкой от Кирилла Иванова, совладельца кафе «Смена». Пекарня назвалась милейшим образом — Подписные Булочки — и теперь каждый день свежайшие круассаны, тарты и краффины маняще перемещаются между этажами магазина.
|Тип места Название места
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The Sizzle
Шеф-повар «шипящего» ресторана Иван Терехин обновил меню в своем клубе любителей завтракать. Омлеты — царские: с лососем, трюфельный или с крабом. 6 видов каш и все на разных крупах. А еще оладьи, сырники и брускетты — все подается строго с 9 до 15.
Made in China
Обновленные азиатские завтраки дегустируем с 10 до 12 по будням и с 11 до 15 по выходным! Победители утреннего меню — пышный омлет с креветками и сырники из зернового творога с солёной карамелью и кокосом.
|Большая Морская ул., 35
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Bao Mochi
На утренний бургер с цыпленком, японским омлетом и соусом голландез или панкейки с голубой матчей и маракуйей приходим по будням с 11 до 13. А выходные целый день проводим с омлетом на кокосовом (!) молоке с тигровыми креветками и кальмаром.
|ул. Жуковского, 2
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