9 лучших ресторанных террас Петербурга 2021 года

Leila

Дождались! Красоты вида из «Севкабель Порта» на залив и ЗСД, наконец, подают в ресторане, а не на общественной набережной. Leila украдет ваше сердце не только выходом к воде (единственным таким на В.О.), но и тотальным Берлином внутри — такой стильный лофт еще поискать, и кухней от команды грузинского бистро Эzo.