9 лучших ресторанных террас Петербурга 2021 года

Лето 2021 года было щедрым не только на аномальную жару, но и на появление гастрономических террас новых форматов. Двухпалубное плавсредство от команды Kuznya, итальянский поп-ап во дворе особняка купца Мясникова, театральный буфет от Дмитрия Блинова на Новой Голландии — представляем номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 в категории «Лучший двор / ресторанная терраса». Посмотреть полный список участников и проголосовать можно здесь.
Kuznya Cruise
Открытие не года, а века! Оказалось, городу не хватало именно этого: двухпалубного теплохода от Kuznya House с баром, кухней, дневными и ночными рейсами и рейвами. Это настоящий Love Boat с танцами под мостами и музыкой Kito Jempere и Федора Kto dj: наконец-то появилось плавсредство для любования Петербургом ему конгениальное.
|Английская набережная, 58
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Oggi Buffet
Театральный буфет, который мы действительно заслужили! Сезонный филиал итальянского бистро Oggi (Duo Band) на Новой Голландии — часть «Летнего театра в Бутылке» с его алым куполом как в кабаре и сценическим светом как на Бродвее. Панини от Дмитрия Блинова, апероль из бара, рассадка амфитеатром — это браво и бис!
|наб. Адмиралтейского канала, 2т
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Union
Двор при баре-клубе — это не просто терраса, а образцовый пример, как заведение может свое пространство самостоятельно превратить в комфортную городскую среду. У себя на улице они кормят бургерами, поят настойками, показывают футбол (ЧМ-2020, привет!), проводят вечеринки, концерты, соревнования по настольному теннису и чего только не.
|Литейный пр., 55
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The Repa
Для закрытого дворика-кортиле, помнящего Истомину и Шаляпина, неймдроппинг — это судьба. The Repa в 2021 году только открыла в нем террасу, как начался звездопад гостей — Пласидо Доминго, Диана Вишнева, Светлана Бондарчук, Андрей Мерзликин. Еще одно имя: Олег Перфилов, новый шеф-повар ресторана — в своем деле он тоже суперстар.
|Театральная пл., д. 18/10
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Двор киностудии «Лендок»
Ресторанные дворы для Петербурга — это ЧПХ, и тот, что открылся на при киностудии «Лендок», точно попадет в городскую историю. «Лендок. Двор» встречает граффити с Чаплиным, а дальше начинается сюр в духе Мишеля Гондри: диджей играет с балкона, за баром смотрят футбол, попкорн и хот-доги едят, даже когда нет никакого кино.
|наб. Крюкова канала, 12
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Leila
Дождались! Красоты вида из «Севкабель Порта» на залив и ЗСД, наконец, подают в ресторане, а не на общественной набережной. Leila украдет ваше сердце не только выходом к воде (единственным таким на В.О.), но и тотальным Берлином внутри — такой стильный лофт еще поискать, и кухней от команды грузинского бистро Эzo.
|Кожевенная линия, 34
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«Сад»
Эдем на Петроградской стороне, разбитый к открытию ресторана тренера «Зенита» Сергея Семака в 2019 году дизайнером Анной Дружининой (m_u_r), не перестает плодоносить. Яблони там сравнятся урожайностью только с количеством фото в инстаграме по геотегу заведения: съемку в жанре #strikeapose на самой красивой террасе Петербурга хотят все.
|Б. Зеленина ул., 23А
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Giardino
Сезонный поп-ап ресторана Salone Pasta & Bar во дворе особняка купца И.К. Мясникова удостоился бы Special Notice на конкурсе по урбанизации. Патио дворца XIX века благодаря рестораторам все лето было переполнено гостями и огнями, звоном льда в тропических коктейлях и ароматами итальянской кухни: такое необарокко всем по душе!
|ул. Восстания, 45
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«Чебуреки и рюмочная „У Ларисы“» в Комарово
Сельский паб Рината Умярова — самая богемная терраса за пределами Петербурга. «Чебуреки, водка, роскошь»: на такое меню городской бомонд, оказавшись в окрестных пригородах, съезжается не сговариваясь. А ведь еще барбекю, кинопоказы, концерты — «Ларисочная» (так ласково называют место), как ни крути, легенда!
|2-я Дачная ул., 3
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