Дмитрий Блинов запускает Buffet by Oggi на Новой Голландии

Летом Новая Голландия отмечает 10 лет новой истории острова: 29 мая здесь появится «Летний театр в Бутылке», в котором будут проходить музыкальные концерты и выступления независимых трупп. Во дворе появится крыша, трибуны и театральный Buffet by Oggi — проект Дмитрия Блинова и команды Oggi Bistro.
В меню несколько видов панини, тартар, карпаччо и другие итальянские закуски, а также большая винная карта. Работать буфет будет ежедневно с 12:00 до 23:00.
В продаже (уже!) два вида билетов: входной на трибуну со свободной рассадкой и билет в буфет — столик на двоих на террасе с обслуживанием, а также комплимент от Buffet by Oggi.
Oggi — итальянское бистро от Дмитрия Блинова и Рената Маликова (Duoband) открылось на Новой Голландии в декабре 2020 года вместе с четырьмя новыми ресторанными резидентами. В меню есть и домашняя паста, которую делают на открытой кухне, и другие «обязательные» итальянские блюда типа поленты, тоннато и пасты — все made by russian chefs! Карпаччо делают из тунца холодного копчения, салат ромейн заправляют соусом из тунца, а в пасту с рагу из ягнёнка трут копченый сыр фета.
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