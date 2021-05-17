Дмитрий Блинов запускает Buffet by Oggi на Новой Голландии

Летом Новая Голландия отмечает 10 лет новой истории острова: 29 мая здесь появится «Летний театр в Бутылке», в котором будут проходить музыкальные концерты и выступления независимых трупп. Во дворе появится крыша, трибуны и театральный Buffet by Oggi — проект Дмитрия Блинова и команды Oggi Bistro.

В меню несколько видов панини, тартар, карпаччо и другие итальянские закуски, а также большая винная карта. Работать буфет будет ежедневно с 12:00 до 23:00.

В продаже (уже!) два вида билетов: входной на трибуну со свободной рассадкой и билет в буфет — столик на двоих на террасе с обслуживанием, а также комплимент от Buffet by Oggi.