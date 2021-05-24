Ресторан The Repa — гастроправитель Мариинского театра — открывается в обновленном формате

Главный ресторан при Мариинском театре The Repa закрылся аккурат перед тотальным локдауном — 18 марта 2020 года инстаграм-аккаунт заведения объявил о временном прекращении работы. И вот — цветущее лето 2021, музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» (и опера «Орлеанская дева», поставленная впервые с 1945), грядущие ПМЭФ и Чемпионат Европы по футболу — The Repa объявляет о возвращении 27 мая!
В обновленном формате появится бар для аперитива, обустроенная летняя терраса в секретном саду и, внимание — премьера сезона! Кухню возглавит шеф-повар Олег Перфилов, переехавший в Петербург из Ростова-на-Дону, где руководил в Le Bistro и ресторане «Гаврош». Сам Перфилов считает своей профессиональной родиной Францию: в Париже он закончил одну из сильнейших школ Le Cordon Bleu, а сразу же после попал на стажировку к мэтру французской кухни Пьеру Гарнье.
В новом меню прослеживается курс на неофранцузскую кухню с классическими техниками и легкими азиатскими хайлайтами:
- пате из утиной печени с луковым муссом, печеными яблоками и икрой осетра;
- бастурма из выдержанного тунца с кремом из фасоли и соусом из копченого угря;
- тартар из говядины с бонито и яблочным айоли;
- утиная грудка с пюре и цукатами из моркови;
- судак со спаржей, горошком, эдамаме, шпинатом и голландским соусом.
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