Ресторан The Repa — гастроправитель Мариинского театра — открывается в обновленном формате

В обновленном формате появится бар для аперитива, обустроенная летняя терраса в секретном саду и, внимание — премьера сезона! Кухню возглавит шеф-повар Олег Перфилов, переехавший в Петербург из Ростова-на-Дону, где руководил в Le Bistro и ресторане «Гаврош». Сам Перфилов считает своей профессиональной родиной Францию: в Париже он закончил одну из сильнейших школ Le Cordon Bleu, а сразу же после попал на стажировку к мэтру французской кухни Пьеру Гарнье.

В новом меню прослеживается курс на неофранцузскую кухню с классическими техниками и легкими азиатскими хайлайтами: