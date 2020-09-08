5 сентября при киностудии «Лендок» на набережной Крюкова канала, 12 открылся демократичный ресторан с художественной программой. Идеологом проекта выступил Ринат Умяров («Бездельники», «Ларисочная» в Комарово), за кухню отвечает шеф-повар Денис Белый (Subzero).
Ринат Умяров открывает на «Лендоке» демократичный ресторан с художественной программой
Общая концепция, по словам авторов ресторана, больше похожа на матрешку. В первом зале опираются на завтраки, выпечку и десерты собственного производства. Во втором, «Гостиной», создали ресторан на каждый день,— здесь можно съесть бургер, поке, форшмак, пельмени или пасту. Еда из меню от шеф-повара Дениса Белого готовится в формате «здесь и сейчас» — начиная от домашнего хлеба и смальца к борщу и заканчивая пастарами. Третий зал откроется в ноябре — здесь сконцентрируются на более сложных и концептуальных вещах.
Команду бара возглавил Роман Ризоватов (Buddha-Bar), за винную карту отвечает команда бара «Меруло» — в ней акцент сделали на старый свет с небольшим количеством биодинамики.
«На «Лендоке» мы с одной стороны возрождаем энергию и концепцию проекта «Бездельники», а с другой продолжаем наше комаровское дело — совмещаем хорошую еду и культурный досуг. Пространство киностудии позволяет реализовать самые широкие художественные амбиции и произвести на свет настоящий событийный ресторан с конкурентной художественной программой. Грубо говоря, мы создаем артистическую резервацию для художников и им сочувствующих. Важно указать, что все это мы делаем под эгидой и художественным руководством «Лендока»», — рассказал «Собака.ru» идеолог ресторана Ринат Умяров.
Главное отличие нового гастропространства — художественная программа. Арт-директор проекта Денис Кудряшов — он отвечает за «неформальную часть программы и смелые коллаборации в области театра, перформанса, звука и видео». Уже сейчас каждую субботу здесь делают большую вечернюю художественную акцию с основным действием в белом зале и афтерпати в «Гостиной».
«Мы не ограничиваем себя какими-то рамками и рассчитываем на свой вкус и чувство меры. Наши двери открыты для всех жанров и возрастов. Все процессы мы документируем и в дальнейшем совместно с киностудией планируем перерабатывать гигабайты видео в осмысленные документальные формы. Все-таки, чтобы здесь не происходило — это все в конечном итоге кино», — резюмирует Кудряшов.
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