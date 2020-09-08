Ринат Умяров открывает на «Лендоке» демократичный ресторан с художественной программой

«На «Лендоке» мы с одной стороны возрождаем энергию и концепцию проекта «Бездельники», а с другой продолжаем наше комаровское дело — совмещаем хорошую еду и культурный досуг. Пространство киностудии позволяет реализовать самые широкие художественные амбиции и произвести на свет настоящий событийный ресторан с конкурентной художественной программой. Грубо говоря, мы создаем артистическую резервацию для художников и им сочувствующих. Важно указать, что все это мы делаем под эгидой и художественным руководством «Лендока»», — рассказал «Собака.ru» идеолог ресторана Ринат Умяров.

Главное отличие нового гастропространства — художественная программа. Арт-директор проекта Денис Кудряшов — он отвечает за «неформальную часть программы и смелые коллаборации в области театра, перформанса, звука и видео». Уже сейчас каждую субботу здесь делают большую вечернюю художественную акцию с основным действием в белом зале и афтерпати в «Гостиной».

«Мы не ограничиваем себя какими-то рамками и рассчитываем на свой вкус и чувство меры. Наши двери открыты для всех жанров и возрастов. Все процессы мы документируем и в дальнейшем совместно с киностудией планируем перерабатывать гигабайты видео в осмысленные документальные формы. Все-таки, чтобы здесь не происходило — это все в конечном итоге кино», — резюмирует Кудряшов.