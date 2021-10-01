18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
  • Премия «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ» 2021
Что Где Есть

Кебаб с фисташками, булка со шницелем и хот-дог в 30 сантиметров: лучший стритфуд Петербурга

В 2021 году стритфуд не обрел новых форм, но приумножил содержание: если кебабы — то на метровом подносе, если хот-доги — то с локоть, а донеры — с игристым! Выбирайте свое любимое блюдо среди номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 и голосуйте на сайте премии. 

Хот-доги из Hot Dog Heaven

Летний поп-ап проект Kuznya House и его шеф-повара Руслана Закирова — корнер с высокогастрономичными хот-догами. Куриная колбаса в них соседствует с сырным кремом и хрустящим луком, копченая — с огуречным релишем, а баварская — с ананасовой сальсой и печеным перцем.

Наб. Адмиралтейского канала, 2А
Узнать подробнее
   

Кебабы в Bazar Kebab

В летнем проекте команды Bekitzer сделали лучшие кебабы Петербурга — особенно по соотношению цены и качества. Большие — с локоть длиной, нежные — мясорубку для них привезли из Стамбула, сочные — турецкий повар-консультант Семих Йигит крутит их из баранины с фисташками, из курицы и из говядины.

 
Наб. Адмиралтейского канала, 2А
Узнать подробнее
   

Суширрито из Ronny

Все гениальное просто: в буррито заменить лепешку на лист водорослей нори и рис для суши — и получится сэндвич, заказы которого ежедневно разрывают службы доставки, что работают с Ronny. Начиняют суширрито хрустящим цыпленком с огурцами, тофу с ореховым соусом и креветкой в темпуре с томатами и васаби.

Наб. Адмиралтейского канала, 2А
Узнать подробнее
   

Донеры в Cozy Pocket

За донером во дворах Лиговского проспекта едут издалека — настолько он сочный и изобилует начинкой: куриными бедрышками и грудками с вертела в йогуртовом соусе или маринованным в соевом соусе и обжаренным в панировке тофу с отварным нутом в томатном соусе с разнотравьем.

Лиговский пр., 33-35
Узнать подробнее
   

Шварма в Pick Pockets

В израильском бистро шеф-повара Антона Куперова (Zita & Gita) на Василеостровском рынке лепешку лаффу иракского происхождения пекут сами и заворачивают в нее баранину, курицу и фалафель — все это щедро пересыпают свежими и маринованными овощами и заправляют соусами.

Большой проспект В.О., 16
Узнать подробнее
   

Хот-доги в бистро Dogs

Большущие (30 сантиметров!), крафтовые — все колбаски собственного производства, всегда свежие — булочка запекается после заказа — и по-хорошему безумные. Скажем, среди более десяти видов есть «Токио» — со сливочным паштетом из тунца, запеченным сладким перцем, маринованными огурцами, чеддером, стружкой бонито и соусом унаги.

ул. Некрасова, 23
Узнать подробнее
   

Булочки баны в The Bun

Кафе команды Bekitzer в свои мягчайшие булочки баны на завтрак вкладывают скрэмбл с колбаской и авокадо с яйцом пашот, на обед или ужин — куриный шницель, крабовый салат, индейку с виноградом или креветки в соусе чили-апельсин, на сладкое — вишневый крем или мороженое.

Невский пр., 35
Узнать подробнее
   

Роллы в Sea Can

Роллы в сифуд-корнере семейства AF Brew на Василеостровском рынке — это пышнейшая бриошь с морскими начинками: раковыми шейками с сельдереем, тигровыми креветками с икрой масаго и тобико и с атлантической сельдью, зеленым яблоком и маринованным луком. Бонусом к каждой — картошка фри и сырный соус.

Большой проспект В.О., 16
Узнать подробнее
   

Чебуреки из «Ларисочной»

Заглавное блюдо в «Чебуреках и рюмочной „У Ларисы“», можно сказать, резидент номинации «Лучший стрифуд» — что поделаешь, если они самые лучшие и любимые в городе. С бараниной, говядиной, сыром, картошкой или «С ничем за полтос»: в него можно добавить хоть вишню, хоть шпинат.

2-я Дачная ул., 3; ул. Рубинштейна, 29/28
Узнать подробнее
   

Шаверма из Vлavaше

В быстро развивающейся петербургской франчайзинговой стритфудсети шаверма-рекордсмен: 6–8 тысяч продается в день (это 3 миллиона в год!), в меню разнообразие почти в 30 видов — рыбная и фруктовая, с курицей и с креветками, с баварской колбаской и с копченой мраморной говядиной.

Набережная Обводного канала, 120
Узнать подробнее
   

 

«Собака.ru» благодарит за поддержку

партнеров премии «Что где есть в Петербурге» — 2021: 

бренды Индилайт и Озёрка

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
чтогдеестьвпетербурге2021

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: