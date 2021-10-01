Кебаб с фисташками, булка со шницелем и хот-дог в 30 сантиметров: лучший стритфуд Петербурга

В 2021 году стритфуд не обрел новых форм, но приумножил содержание: если кебабы — то на метровом подносе, если хот-доги — то с локоть, а донеры — с игристым! Выбирайте свое любимое блюдо среди номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 и голосуйте на сайте премии.
Хот-доги из Hot Dog Heaven
Летний поп-ап проект Kuznya House и его шеф-повара Руслана Закирова — корнер с высокогастрономичными хот-догами. Куриная колбаса в них соседствует с сырным кремом и хрустящим луком, копченая — с огуречным релишем, а баварская — с ананасовой сальсой и печеным перцем.
|Наб. Адмиралтейского канала, 2А
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Кебабы в Bazar Kebab
В летнем проекте команды Bekitzer сделали лучшие кебабы Петербурга — особенно по соотношению цены и качества. Большие — с локоть длиной, нежные — мясорубку для них привезли из Стамбула, сочные — турецкий повар-консультант Семих Йигит крутит их из баранины с фисташками, из курицы и из говядины.
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Суширрито из Ronny
Все гениальное просто: в буррито заменить лепешку на лист водорослей нори и рис для суши — и получится сэндвич, заказы которого ежедневно разрывают службы доставки, что работают с Ronny. Начиняют суширрито хрустящим цыпленком с огурцами, тофу с ореховым соусом и креветкой в темпуре с томатами и васаби.
|Наб. Адмиралтейского канала, 2А
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Донеры в Cozy Pocket
За донером во дворах Лиговского проспекта едут издалека — настолько он сочный и изобилует начинкой: куриными бедрышками и грудками с вертела в йогуртовом соусе или маринованным в соевом соусе и обжаренным в панировке тофу с отварным нутом в томатном соусе с разнотравьем.
|Лиговский пр., 33-35
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Шварма в Pick Pockets
В израильском бистро шеф-повара Антона Куперова (Zita & Gita) на Василеостровском рынке лепешку лаффу иракского происхождения пекут сами и заворачивают в нее баранину, курицу и фалафель — все это щедро пересыпают свежими и маринованными овощами и заправляют соусами.
|Большой проспект В.О., 16
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Хот-доги в бистро Dogs
Большущие (30 сантиметров!), крафтовые — все колбаски собственного производства, всегда свежие — булочка запекается после заказа — и по-хорошему безумные. Скажем, среди более десяти видов есть «Токио» — со сливочным паштетом из тунца, запеченным сладким перцем, маринованными огурцами, чеддером, стружкой бонито и соусом унаги.
|ул. Некрасова, 23
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Булочки баны в The Bun
Кафе команды Bekitzer в свои мягчайшие булочки баны на завтрак вкладывают скрэмбл с колбаской и авокадо с яйцом пашот, на обед или ужин — куриный шницель, крабовый салат, индейку с виноградом или креветки в соусе чили-апельсин, на сладкое — вишневый крем или мороженое.
|Невский пр., 35
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Роллы в Sea Can
Роллы в сифуд-корнере семейства AF Brew на Василеостровском рынке — это пышнейшая бриошь с морскими начинками: раковыми шейками с сельдереем, тигровыми креветками с икрой масаго и тобико и с атлантической сельдью, зеленым яблоком и маринованным луком. Бонусом к каждой — картошка фри и сырный соус.
|Большой проспект В.О., 16
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Чебуреки из «Ларисочной»
Заглавное блюдо в «Чебуреках и рюмочной „У Ларисы“», можно сказать, резидент номинации «Лучший стрифуд» — что поделаешь, если они самые лучшие и любимые в городе. С бараниной, говядиной, сыром, картошкой или «С ничем за полтос»: в него можно добавить хоть вишню, хоть шпинат.
|2-я Дачная ул., 3; ул. Рубинштейна, 29/28
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Шаверма из Vлavaше
В быстро развивающейся петербургской франчайзинговой стритфудсети шаверма-рекордсмен: 6–8 тысяч продается в день (это 3 миллиона в год!), в меню разнообразие почти в 30 видов — рыбная и фруктовая, с курицей и с креветками, с баварской колбаской и с копченой мраморной говядиной.
|Набережная Обводного канала, 120
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