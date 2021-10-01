Кебаб с фисташками, булка со шницелем и хот-дог в 30 сантиметров: лучший стритфуд Петербурга

В 2021 году стритфуд не обрел новых форм, но приумножил содержание: если кебабы — то на метровом подносе, если хот-доги — то с локоть, а донеры — с игристым! Выбирайте свое любимое блюдо среди номинантов «Что Где Есть в Петербурге» — 2021 и голосуйте на сайте премии.