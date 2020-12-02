Во дворе Василеостровского рынка открылось израильское бистро Pick Pockets с интерьером вагона трамвая

Во дворе Василеостровского рынка открылось новое место с собственной посадкой - израильское бистро Pick Pockets (карманники в переводе). Интерьер — стилизация под настоящий трамвай: оригинальные трамвайные двери, стулья и ретро светильники!
Создатель проекта Антон Куперов (Klein’s, Apteka, Indisko) определил в меню много хумуса, вертельное мясо, питу и лаффу на закваске без добавления дрожжей, шварму и щедрые мезе на компанию. Для вегетерианцев предусмотрена пита с баклажаном и жареным молодым сыром, лаффа с фалафелем или целые кочаны цветной капусты прямо из печи. Меню напитков не столь разнообразное — 3 вида пива на кране, лимонад и чай с домашним вареньем.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.