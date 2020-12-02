Во дворе Василеостровского рынка открылось израильское бистро Pick Pockets с интерьером вагона трамвая

Создатель проекта Антон Куперов (Klein’s, Apteka, Indisko) определил в меню много хумуса, вертельное мясо, питу и лаффу на закваске без добавления дрожжей, шварму и щедрые мезе на компанию. Для вегетерианцев предусмотрена пита с баклажаном и жареным молодым сыром, лаффа с фалафелем или целые кочаны цветной капусты прямо из печи. Меню напитков не столь разнообразное — 3 вида пива на кране, лимонад и чай с домашним вареньем.