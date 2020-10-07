В двухэтажном контейнере во дворе Василеостровского рынка открылся морской ресторан Sea Can

В меню шеф-повар Руслан Закиров объединил кулинарные традиции портовых городов Северной Европы и Новой Англии от Cray Tray — титульное блюдо луизианской кухни — раки, вываренные с крафтовой колбасой, початком сладкой кукурузы, картофелем в мундире и с морской солью до традиционного для Бостона и Нью Йорка CrayRoll — ролла с лобстером на бриоши, который подают с картошкой фри и маринованными огурцами.