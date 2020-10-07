Во дворе Василеостровского рынка в двухэтажном контейнере открылся ресторан Sea Can c морепродуктами: мидии, раки, креветки и кальмары тут возят со всего света от Вологды и Ростова до Чили. Идея — совместный проект владельца рынка Александра Шавлиашвили и команды пивоваров AFBrew.
В двухэтажном контейнере во дворе Василеостровского рынка открылся морской ресторан Sea Can
В меню шеф-повар Руслан Закиров объединил кулинарные традиции портовых городов Северной Европы и Новой Англии от Cray Tray — титульное блюдо луизианской кухни — раки, вываренные с крафтовой колбасой, початком сладкой кукурузы, картофелем в мундире и с морской солью до традиционного для Бостона и Нью Йорка CrayRoll — ролла с лобстером на бриоши, который подают с картошкой фри и маринованными огурцами.
Партия AF Brew — 12 кранов разливного пива, сидра и комбучи и вместительный холодильник свежих банок и бутылок, некоторые из которых приезжают одновременно с Тапрумом, то есть прямо с линии розлива.
За дизайн в Sea Can отвечает Максим Цыбин (главный архитектор бюро TSAN Architects), за айдентику и визуальные эффекты – Василий WTF (креативный директор AF Brew).
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