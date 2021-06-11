Гастрономический маршрут по Петербургу от британского ресторатора Бека Нарзи: «Маяк», пышечные и даже баня

Иди ты в баню!

Вставши рано поутру…. О чем вы? Какое может быть «рано» после вчерашнего?! Рано это рана! Раньше 12 в Питере не пытайтесь отыскать у меня признаки жизни. Так что обзора и обжора завтрака тут не будет. И вообще у меня интервальное голодание, так что «на заре ты ея не буди». А за добрым утром, таким, чтоб доброты и добротности хватило на день грядущий, отправимся мы в Усачевские бани. Там точно все сами с усами, в смысле толк в своем деле знают. Как банный эксперт, отправивший в бан не один десяток псевдобань, которые умеют только мозги клиентам парить, я ответственно заявляю, что в Усачах все так, как и быть должно. И пар добрый, и прием душевный. Класс берем «Купеческий», не скупимся, ибо цена тут полностью оправдывается впечатлением и самоощущением на выходе. Будьте готовы, что обслуживать вас будут прекрасные барышни, от чего сперва испытываешь некоторую неловкость. Так и тянет, по-чеховски, сказануть «Извините, я без галстука», придерживая полотенце.

Веничком по тебе пройдутся, евродурь выбьют, процедуры целебные учинят, а потом чайком с сибирскими травами отпоят. Лепота! Нет тут чванства, с каким принимают в иных банях новичков, отдавая предпочтения завсегдатаям, сорящим чаевыми. Сервис без холуйства, иногда даже ненавязчивый, но еда такая, что все простишь. Тут все ладно и складно. Еда в бане – дело серьезное. Много где с советским флером заигрывают, оттаптываясь на нашей ностальжи. В каждой такой гастроподелке подделкой пахнет. Но в Усачах и меню, и порции, и ингредиенты, как и пар – честные. И селедочка посола правильного, и цыпленок тапака такой, что иным грузинским заведениям сто очков вперед даст, а если картошечку с грибочками отведаете, то поймете, что жизнь прожита не зря. Вы облизывайтесь пока, а мы по пивасику вздрогнем. Без пива банный ритуал немыслим, это самоочевидно. Питерские и те, кому повезло меньше, подтвердят.