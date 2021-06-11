Гастрономический маршрут по Петербургу от британского ресторатора Бека Нарзи: «Маяк», пышечные и даже баня

Питер надоесть не может. Ведь в нем надо есть! А по части гастропитейной Северная Аврора давно дает прикурить Москве. С каждым приездом сюда я открываю новые интересные, вкусные и трушные места, в которые даю себе слово вернуться. Но не всегда возвращаюсь, потому что ко времени следующего визита появляется что-то еще новое, интересное, обязательное к посещению. Как воевода дозором я все должен обойти и оценить лично. И все же… Новое хорошо сочетать с проверенным старым. Говорят, после 30 трудно завести друзей, но на дружественные заведения это правило не распространяется. У каждого из нас есть свои любимые точки G на районе, которые настолько хороши, что ими не хочется делиться, оставив для личного самоублажения. Наши верные друзья, которые видели и принимали нас всякими-разными…Но я человек гостеприимный (работа и жизнь в индустрии гостеприимства сказывается), поэтому смело сдаю явки, пароли, адреса, которые произвели на меня впечатления.
Семь мест, которые сделали один из моих питерских дней незабываемым. Семь адресов, которые позволяют в полной мере пропустить город через себя. Семь гастрокультур-мультур, впечатления, от которых значат не меньше, чем экспозиция Эрмитажа, Вид с Исакия или речная прогулка по Неве. Высокое и уличное, душевное и ЧеПуХовое, сытное и питкое – в Питере есть все. Просто места знать надо. Айда за мной!
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Фото с сайта Усачевских бань
Иди ты в баню!
Вставши рано поутру…. О чем вы? Какое может быть «рано» после вчерашнего?! Рано это рана! Раньше 12 в Питере не пытайтесь отыскать у меня признаки жизни. Так что обзора и обжора завтрака тут не будет. И вообще у меня интервальное голодание, так что «на заре ты ея не буди». А за добрым утром, таким, чтоб доброты и добротности хватило на день грядущий, отправимся мы в Усачевские бани. Там точно все сами с усами, в смысле толк в своем деле знают. Как банный эксперт, отправивший в бан не один десяток псевдобань, которые умеют только мозги клиентам парить, я ответственно заявляю, что в Усачах все так, как и быть должно. И пар добрый, и прием душевный. Класс берем «Купеческий», не скупимся, ибо цена тут полностью оправдывается впечатлением и самоощущением на выходе. Будьте готовы, что обслуживать вас будут прекрасные барышни, от чего сперва испытываешь некоторую неловкость. Так и тянет, по-чеховски, сказануть «Извините, я без галстука», придерживая полотенце.
Веничком по тебе пройдутся, евродурь выбьют, процедуры целебные учинят, а потом чайком с сибирскими травами отпоят. Лепота! Нет тут чванства, с каким принимают в иных банях новичков, отдавая предпочтения завсегдатаям, сорящим чаевыми. Сервис без холуйства, иногда даже ненавязчивый, но еда такая, что все простишь. Тут все ладно и складно. Еда в бане – дело серьезное. Много где с советским флером заигрывают, оттаптываясь на нашей ностальжи. В каждой такой гастроподелке подделкой пахнет. Но в Усачах и меню, и порции, и ингредиенты, как и пар – честные. И селедочка посола правильного, и цыпленок тапака такой, что иным грузинским заведениям сто очков вперед даст, а если картошечку с грибочками отведаете, то поймете, что жизнь прожита не зря. Вы облизывайтесь пока, а мы по пивасику вздрогнем. Без пива банный ритуал немыслим, это самоочевидно. Питерские и те, кому повезло меньше, подтвердят.
Что нам светит?
Вышли из баньки пропаренные, просветленные и словно новорожденные. Градус в крови слегка повышен, а настроение – выше крыше. Душа и организм требуют продолжения банкета, а невская водичка и сама подсказывает, нашептывая ласково, что надобно накатить новой волной.
Двигаемся по направлению к «Маяку». Старый, честный, самый, что ни на есть местный. Сюда бы экспертов ЮНЕСКО на часок, они бы «Маяк» под свою защиту взяли, как объект субкультурного наследия. Пива в кружках, советский тапас – в ассортименте, буфетчица – в улыбке, касса – в прибылях. Берите «стюдень», сельдь, уже нам знакомую, и не удивляйтесь тому, что счастье можно купить за копейки. Хотя вот я не перестаю этому удивляться. Сдуваем пенку и убеждаемся – жить хорошо!
Кыш-пыш отсюда!
Если вы натура утонченная и вам после всех загулов охота «выпить чашечку кофе» и сладеньким все выпитое отлакировать – ступайте в Пышечную ( Большая Конюшенная ул., 25). 2-3 пышки, кофе из кастрюли и хватит с вас. Мы вас оставим, а сами дальше нагрянем.
В Европу прорубив окно…
Экватор, други. Прощаемся с потертым, милым, советским прошлым и вступаем на тропу нового, трендового и не уступающего мировым стандартам. Вторая половина дня открывает Нью Питер. Открытие совершаем в Tagliatella Caffe. Тут главное спросить Олега и прислониться к источнику. Олег — это фонтан Negroni, источник истины, барный кальян, как я его прозвал. Созданное лучшей барной командой El Copitas Bar, это место блещет новизной. Все здесь новенькое, прикольненькое и только-только набирает силу и полноту чувств. У девушек за стойкой чувствуется легкая неуверенность, но она скоро пройдет. Милое аперитивное (или дижестивное) место, где приятно перекинуть мостик от советских застолий к ультрамодным гастровпечатлениям. Тут только пьем (с удовольствием) и даем рецепторам передышку.
MEALенький ты мой
К бою готовы? Второе дыхание откупорили? Идем в Birch! Чтобы пройти мимо, отсчитав 100 шагов тихо на пальцах с Meal. С Birch все и так ясно, они лучше всех (только пусть не зазнаются), а мы идем в царство экспериментов, ферментации и заковыристого волшебства. Текстуры, хрусты, оттенки – аура у еды тут как нимб. Здесь реально заморачиваются и поклоняются каждому ингредиенту. Гастросекта не иначе. Это скромное и лаконичное с виду место именно про еду, а не про люстры. Смотрите в тарелку, в ней вся суть. Из печального – неумение шеф-повара общаться с гостями и принимать комплименты. Готовит мастерски, а вот коммуникационные навыки не разморозились. Но, будем надеяться, это со временем пройдет. А вот мимо этого места пройти не советую.
Федя, дичь!
Мы спокойны, мы освежены, сыты и довольны. Настало время для WOW-эффекта. Перед новой волной очередного загула нужно дух перевести, но с толком, с чувством, с пищей для мысли и глаз (пища скоромная уже в нас). Идем в гости к Mr.Pinky и всеми силами стараемся не удивляться. Тут нужна сила воли и стальные нервы.
От здешнего хитровыдуманного интерьера хочется кричать (от восхищения), у здешнего дизайнера отличный пушер, потому что такое может прийти на ум только в измененном состоянии личности. То, что кажется дичью на первый взгляд, потом медленно и с удовольствием пожирается глазами. Собственно, самое вкусное тут интерьер, но это место не про набивку желудка, а про эстетический опыт. Дичь, китч, треш, кислотность – непонятно как и зачем, но цепляет!
Заведение это – чистейший каприз его владельцев. Место не для заработка, а для воплощения тайных желаний. Этакий закрытый клуб людей, тронутых прекрасным. В этом полусекретном месте много нераскрытых тайн и их захочется разгадать при следующем визите. Обилие тиковых уток вызывает нервный тик, но потом смиряешься, смиряешь себя и просто получаешь удовольствие. Ни детей, ни зверей, ни жалоб на громкость, ни навязчивых фотовспышек – под этими сводами свой свод правил. Классика и современность тут устраивают адскую оргию и стать ее участником хотя бы раз – я вам от души желаю. Посещение строго по брони и кодовому слову. Да и не вздумайте притырить утку на выходе. Это неКРЯсиво.
Ночь в ассортименте
Тут все просто. Если выпить, то марш обратно в Tagliatella или к ее родителям в El Copitas, а если вы уже дошли до кондиции, но изрядно проголодались, то тихо, не выдавая себя, шифруясь и отключив геолокацию от всей этой «вырви глаз» новизны и блеска идем за шавермой на Литейный, 64. Не удивляйтесь, если в очереди вам встретится Арслан Бердиев. Настоящие шефы понимают и ценят простую и подлинную еду. Без выпендрежа и закидонов.
Фастфуд в столице высокой культуры – это тоже высокий стиль. Хорошо тут. Душевно. Правдиво. Не вычурно. Словом, по-питерски, и это непереводимо ни на один другой язык.
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