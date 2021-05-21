Где выпить и закусить в Петербурге? 10 лучших рюмочных новой волны

Настойки, пельмени, бутерброды с килькой и просекко на кране — рассказываем про десять лучших питейных заведений новой волны и легендарные советские рюмочные.
Рюмочная-пельменная «Синичка»
Ностальгия сшибает с ног моментально — но это демарш спланированный. Глаз цепляется за ретро детали: красный советский телефон, торшер с кисточками, граненая посуда и финиш, как положено, гастрономический. Если суп дня – борщ, берите, не раздумывая. Обязательная остановка — пельмени «Домашние» и бутерброд с килькой или шпротами.
|Каменноостровский пр., 14
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Изображение Ипполита с кафельной стены неизбежно напомнит, «какая гадость эта ваша заливная рыба», а вот меню ее и не предложит. Закусывать крепкое нужно застольными хитами (кабачковая икра, яйцо с майонезом, селедка, маринады), пельменями или варениками с картошкой из эмалированных мисок. А еще здесь устроена целая настоечная штаб-квартира: в застекленной камере у входа хранятся домашние цветные наливки в больших банках.
|Казанская ул., 26
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Рюмочная ОПГ возвела культуру потребления настоек в культ, одну за другой открывая лучшие питейные города («ПирОГИ», «Залив», «Выпил - закуси!» на Новой Голландии). На Караванной русское меню: с 12:00 — крестьянский завтрак из омлета с картошкой и соленым огурцом; по будням — обеды, а по выходным — овербукинг. Голодная интеллигенция сменяет селедку и паштет из скумбрии пельменями, а возлияния — поиском винила на очередном гараж-сейле.
|Караванная ул., 24
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Интерьер «Залива» переносит не то в СССРовский пансионат, не то на дачу в Комарово, не то в клуб пионерлагеря. За фабричной картотекой в субботу вечером диджей ставит винил, а расслабленная молодежь пробивается за очередным шотом фирменной настойки или яблоковицы. С едой не скромничают: берите пельмени с тыквой или запеченную картошку с тушеной говядиной или икрой мойвы.
|ул. Некрасова, 24
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Рюмочная в «Бутылке»
Собрат «Залива» во всех смыслах, кроме меню — здесь оно сжато до маринадных закусок (знаменитые малосольные огурцы «30 рублей штука»), семи видов бутербродов и руколепных пельменей. А «выпить, закусить» упрашивает интерьер с кирпичной кладкой на стенах, темное дерево и неон.
|наб. Адмиралтейского канала, 2
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«Маяк»
Ветеранов рюмочной торговли Петербурга можно считать музеем (мы не про бюст Ленина и портреты вождей): разным ветром сюда прибивает и иностранных туристов, и завсегдатаев из прошлого века, и тусовочную молодежь. Пить можно самогон или водку, запивать наваристым супом, а закусывать бутербродом или чанахи.
|ул. Маяковского, 20
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«Свободная»
Рюмочная во дворе Большой Конюшенной славится своим космполитизмом у знающих людей: регулярно здесь накрываются русские, мексиканские, американские, бразильские и другие столы (традиционные закуски можно брать даром, а вот сет напитков — 300 руб).
|Б. Конюшенная ул., 31
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«Рядом»
Почти 4 года ребята держат статус одной из главных рюмочных города. За что мы их любим? За иронию и искренность, за разнообразие шнапсов и публики, а еще за гениальное ценообразование: рюмка за 80 руб., а бутерброд за 100.
|ул. Гороховая, 32
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«Чебуреки и рюмочная у Ларисы»
Легендарная рюмочная авторства Рината Умярова в представлении не нуждается — близость Пяти углов, проходимая Рубиншейна, ковры на стенах и водка на кинзе или бородинском хлебе за 150 руб. «У Ларисы» особенно хорошо удаются чебуреки — миксуйте говядину с вишней, а сыр с зеленью.
|Тип места ул. Рубинштейна, 29
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«Свобода»
В рюмочных на Гороховой и на Жуковского (едва открывшейся) демократизируют итальянское игристое, выдавая просекко прямо с крана. Помимо этого аттракциона предлагают дистилляты типа хлебного вина, ракии и деревенского самогона, бутерброды с килькой, шпротами или смальцем (по 150₽), маринады (битые огурцы 50₽) и холодный литовский борщ (180₽).
|ул. Гороховая, 53
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