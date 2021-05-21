Где выпить и закусить в Петербурге? 10 лучших рюмочных новой волны

Интерьер «Залива» переносит не то в СССРовский пансионат, не то на дачу в Комарово, не то в клуб пионерлагеря. За фабричной картотекой в субботу вечером диджей ставит винил, а расслабленная молодежь пробивается за очередным шотом фирменной настойки или яблоковицы. С едой не скромничают: берите пельмени с тыквой или запеченную картошку с тушеной говядиной или икрой мойвы.

ул. Некрасова, 24

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