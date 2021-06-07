Каким будет Евро-2020 в Петербурге? И как чемпионат изменит город? Рассказывает вице-губернатор Борис Пиотровский

Уже на этой неделе в Петербурге стартует Евро-2020 — всего с 11 июня по 11 июля на стадионе «Газпром-Арена» пройдет семь матчей. «Собака.ru» поговорила с вице-губернатором по культуре и спорту Борисом Пиотровским о том, во сколько городу обошлось событие, как много иностранных болельщиков к нам приедет и как Чемпионат изменит жизнь петербуржцев.
О подготовке к Евро-2020
Оказалось, что мы — единственные в мире, кто может провести в нынешних условиях такой масштабный спортивный праздник. Мы испытываем огромное количество позитивных эмоций из-за этого, и они дают нам силы работать день и ночь, чтобы этот праздник все-таки состоялся. Сейчас мы находимся в самой острой фазе этой работы, у нас проходят ежедневные многочасовые совещания, обсуждаем мероприятие со всеми задействованными органами, силовыми ведомствами, нашими партнерами из УЕФА.
Не все страны смогли обеспечить проведение Чемпионата, нам в последний момент отдали еще три матча — они пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Нам добавилось работы, командам нужны отели, тренировочные базы. Обычно это продумывается за год, но нам повезло, что у нас сохранилось наследие Чемпионата мира, так что есть достаточное количество баз. Но для нас это не только испытание, но и радость, и мы прикладываем усилия, чтобы подготовить все максимально быстро.
Мы хотели бы, чтобы этот Чемпионат минимально отличался от тех, которые проходили в доковидные времена. Хотя, конечно, у нас есть ограничения, их довольно много. Но наша задача — провести все в максимальном объеме. Все это стало возможно благодаря горожанам, которые мужественно на себе испытывают лишения, соблюдая дистанцию и нося маски.
12 июня 22:00 – Бельгия - Россия
14 июня 19:00 – Польша - Словакия
16 июня 16:00 – Финляндия - Россия
18 июня 16:00 – Швеция - Словакия
21 июня 22:00 – Финляндия - Бельгия
23 июня 19:00 – Швеция - Польша
2 июля 19:00 – Четвертьфинал
Какие ограничения будут действовать?
Мы взяли на себя ответственность провести матчи при зрителях — стадионы будут заполнены на 50%, люди будут рассаживаться в шахматном порядке. Все въезжающие в страну должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не более чем за трое суток до прибытия в Петербург, всем на входе будем измерять температуру. Мы производим полную дезинфекцию стадиона после каждого матча, тотально тестируем всех сотрудников Чемпионата. Естественно, действует масочный режим, должна соблюдаться социальная дистанция. Мы работаем с предприятиями общепита, чтобы все было безопасно. Где-то ограничиваем их деятельность — самые серьезные требования предъявляет наш Роспотребнадзор к людям, которые задействованы в обеспечении Чемпионата.
Как Чемпионат поменяет город?
Город уже начали украшать, надеемся, он погрузится в атмосферу футбольного праздника. Мы запланировали украшение общественного транспорта, развеску плакатов, растяжки по городу. В городе будет четыре места Евро-2020. Первое — классическая футбольная деревня на Конюшенной площади, где будет происходить просмотр матчей и околофтубольные активности вроде разрисовывания лиц, продажи сувениров, концертов, игр. Вторая — зона публичного просмотра на Дворцовой площади, которая будет работать с ¼ финала. Также создается семейный «Парк футбола» вокруг «Юбилейного» — там будет много разных активностей, например, небольшое футбольное поле для детей, продажа сувениров, интерактив, мастер-классы и встречи с футболистами. Ещё одна фан-зона появится на Садовой улице, в «Никольских рядах». Там будут показывать трансляции матчей нашей сборной — поэтому она называется «Наши парни. Играем за вас».
Все фанзоны, также как стадионы, будут заполнены на 50% — то есть мы оцениваем, какое количество людей в обычное время помещается на Дворцовой площади и пускаем половину от этого числа. Также, конечно, там будет соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, термометрия. Когда зоны будут близки к заполнению, мы будем заранее людей предупреждать, чтобы они шли в другую — надеемся, система оповещений поможет избежать толп на входе.
Сколько человек приедет в Петербург?
Мы рассчитываем, что на каждый матч приедет максимум 10 тысяч иностранных гостей, соответственно максимум — это 70 тысяч человек. Это наша примерная оценка, и к таким цифрам мы готовы, но думаем, что людей будет меньше. Все они смогут приехать без визы, по своему Fun ID. Сейчас УЕФА проводит лотерею по обнулению части билетов.
Как Чемпионат скажется на жизни обычных горожан
Мы сделали все возможное, чтобы неудобства для горожан были минимизированы. Конечно, они будут. Например, в день матча доступ на Крестовский остров будет осуществляться по пропускам, получить которые можно в МФЦ, если вы там работаете или живете. Будет ограничена продажа алкоголя в стеклянной таре рядом с фан-зонами, а также в окрестностях стадиона — его нельзя будет купить за день и в день проведения матчей. Мы не планируем полностью убрать алкоголь, но хотели ограничить его количество в целях безопасности. Выбрали такой критерий, потому что на массовых мероприятиях стеклянные бутылки представляют опасность сами по себе. При этом в пластике и алюминии обычно продают менее крепкий алкоголь. Заведений общепита эти ограничения не коснутся.
Сколько город потратил на проведение Евро-2020?
По предварительным оценкам суммарные затраты города составили 700 млн рублей. Мы получим из федерального бюджета 200 млн — это половина средств, которые мы потратили на две фан-зоны. Фан-зону у «Юбилейного» создает УЕФА. Также мы сделали запрос на возможность возмещения из федерального бюджета затрат, которые мы понесем в связи с дополнительными матчами. Рассчитываем, что налоговые поступления, которые появятся в городе в результате проведения мероприятия, покроют эти расходы. Может, не сразу, а в следующем году — люди увидят, как прекрасен Петербург, и вернутся сюда после окончания пандемии. В любом случае, имиджевые плюсы для города огромны.
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