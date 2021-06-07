Каким будет Евро-2020 в Петербурге? И как чемпионат изменит город? Рассказывает вице-губернатор Борис Пиотровский

О подготовке к Евро-2020

Оказалось, что мы — единственные в мире, кто может провести в нынешних условиях такой масштабный спортивный праздник. Мы испытываем огромное количество позитивных эмоций из-за этого, и они дают нам силы работать день и ночь, чтобы этот праздник все-таки состоялся. Сейчас мы находимся в самой острой фазе этой работы, у нас проходят ежедневные многочасовые совещания, обсуждаем мероприятие со всеми задействованными органами, силовыми ведомствами, нашими партнерами из УЕФА.

Не все страны смогли обеспечить проведение Чемпионата, нам в последний момент отдали еще три матча — они пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Нам добавилось работы, командам нужны отели, тренировочные базы. Обычно это продумывается за год, но нам повезло, что у нас сохранилось наследие Чемпионата мира, так что есть достаточное количество баз. Но для нас это не только испытание, но и радость, и мы прикладываем усилия, чтобы подготовить все максимально быстро.

Мы хотели бы, чтобы этот Чемпионат минимально отличался от тех, которые проходили в доковидные времена. Хотя, конечно, у нас есть ограничения, их довольно много. Но наша задача — провести все в максимальном объеме. Все это стало возможно благодаря горожанам, которые мужественно на себе испытывают лишения, соблюдая дистанцию и нося маски.