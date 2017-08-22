Нужно ли поварам носить шапочки и перчатки в ресторанах?

Эльдар Кабиров, владелец Red. Steak & Wine и Pizza 22 За рубежом перчатки под табу — это у нас остались эти постсоветские пережитки. В Италии, где я проходил стажировку, руки обрабатываются спиртовым раствором, который используется в хирургии. Не представляю, чтобы Джиро Оно, обладатель трех звезд Мишлен и лучший сушист Японии, заставлял своих учеников готовить блюда в перчатках — страшный сон. Но в России — это реальность, по СанПиНу повар обязан, например, замешивать тесто, надев защиту, но ведь это просто нереально. Внутри них, кстати, есть бактерии и грибки, и они тоже могут попасть в пищу. По опыту работы в России могу сказать, что повара меняют перчатки, в среднем, через полчаса — когда руки вспотеют: а это ничего в плане гигиены не решает. А вот шапочки — вещь нужная. Действительно, случается иногда волос в тарелке. Но стоит понимать, что такое происходит во всех заведениях, это что-то вроде закона жизни. Лучше бы посетители задумывались о других нюансах работы на кухне, а не устраивали потребительский террор из-за головных уборов и перчаток. У нас в ресторанах на основной кухне используют перчатки и шапочки. Без — только на гриле, но там повар с мясом работает при помощи щипчиков. Гель есть только на входе — им пользуются, когда покурят или после уборной.»