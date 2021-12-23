Ремонт дорог, Фольклориада и вакцинация: уфимцы рассказали о том, чем им запомнился 2021 год

Сервис SuperJob попросил жителей крупных российских городов назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.
folkloriada2021.com
Каждый третий житель Уфы главным событием года считает строительство и ремонт дорог, а также открытие моста через реку Белую – 33%.
27% больше всего запомнились культурные события и праздничные мероприятия: День города, VI Всемирная фольклориада.
Сентябрьские выборы назвали главным событием 9% опрошенных.
По 6% – WorldSkills Russia, День Победы и вакцинация от коронавируса.
Объявление СМИ иноагентами, дело Навального и другие политические события интересовали 5% опрошенных, и стольким же запомнилось введение QR-кодов.
Перепись населения отметили 3% респондентов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.