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Ремонт дорог, Фольклориада и вакцинация: уфимцы рассказали о том, чем им запомнился 2021 год

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Сервис SuperJob попросил жителей крупных российских городов назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году.

folkloriada2021.com

Каждый третий житель Уфы главным событием года считает строительство и ремонт дорог, а также открытие моста через реку Белую – 33%.

27% больше всего запомнились культурные события и праздничные мероприятия: День города, VI Всемирная фольклориада.

Сентябрьские выборы назвали главным событием 9% опрошенных.

По 6% – WorldSkills Russia, День Победы и вакцинация от коронавируса.

Объявление СМИ иноагентами, дело Навального и другие политические события интересовали 5% опрошенных, и стольким же запомнилось введение QR-кодов.

Перепись населения отметили 3% респондентов.

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