Башкортостан потратит на перепись населения 340 млн рублей

Всероссийская перепись населения стартует в Башкортостане 15 октября и продлится месяц. Первоначально планировалось, что она пройдет в 2020 году, однако сроки дважды переносились из-за пандемии.

Всего республика задействует в переписи порядка девяти тысяч человек, не считая резервного персонала. Бюджет мероприятий составит 339,6 млн рублей, большая часть этих денег пойдет на оплату труда переписчиков.

На этот раз в процессе не будут задействованы стационарные пункты переписи, что увеличит нагрузку на весь остальной персонал. Заполнить переписные листы можно будет самостоятельно на портале госуслуг. Они включают 23 вопроса о самом человеке (пол, дата рождения, национальность, образование и так далее) и 10 вопросов о его жилищных условиях (площадь, число комнат, водоснабжение и так далее). В анкете для людей, временно пребывающих в России, будет семь вопросов.