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Искусство

Первая Всемирная детская фольклориада пройдет в Башкортостане

В 2021 году VI Всемирная фольклориада прошла в Уфе с четвертого по десятое июля. Во время ее проведения российская сторона подала заявку на организацию в Башкортостане отдельной детской Фольклориады.

folkloriada2021.com

«С огромным удовольствием сообщаю, что на 50-й Генеральной Ассамблее CIOFF в Будапеште было принято решение о проведении в 2024 году в России, а именно у нас в Башкортостане, Первой Всемирной детской фольклориады CIOFF.

Во многом это стало возможным потому, что проведенная в республике в этом году фольклориада была признана одной из самых ярких и хорошо организованных.

Мы благодарим Генеральную Ассамблею CIOFF за поддержку нашего предложения. Этот международный детский форум народного творчества станет прекрасным подарком всем жителям республики, в первую очередь детям, и к 450-летнему юбилею Уфы.

А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы гости и участники чувствовали себя у нас в республике уютно и комфортно», – написал в соцсетях Радий Хабиров.

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