В Уфе построят еще один мост через Белую

«Первое, над чем мы уже занимаемся и работаем, – надеюсь, к концу 2023 или началу 2024 года мы "пробьем" Восточный выезд.

Второе. Мы защитили в Правительстве инвестиционные кредиты на сумму 14 млрд рублей, которые будут "расшивать" всю связанность с Восточным выездом. Это большая история. Туда входит и проектирование еще одного моста через реку Белую.

Старый затонский мост тоже требует особого внимания с нашей стороны. Еще нам нужно построить мост в створе Интернациональной.

Приятно то, что, как говорят, "глаза боятся, а руки делают. Мы так и действуем. Все эти планы мы постараемся осуществить с учетом очень сложного ландшафта, структуры Уфы, расположенной на полуострове и нуждающейся в новых мостах», – цитирует Радия Хабирова агентство «Башинформ».

Ранее глава республики говорил о том, что всего планируют построить еще три моста: «...в Кузнецовском затоне, в створе улицы Интернациональной и в направлении Демы». В 2022 году старый мост 1956 года постройки в створе улицы Воровского закроется на полную реконструкцию.