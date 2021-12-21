В Башкортостане могут отменить QR-коды

Бизнес-омбудсмен Башкортостана Флюр Асадуллин на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил о том, что планирует выступить с инициативой об отмене QR-кодов в республике.

«QR-коды на сегодняшний день отменены в Белгородской, Калининградской областях, Приморье и еще в паре регионов. Я планирую довести всю собранную информацию руководству региона, если у нас не будет пресловутого "омикрона". Я – за отмену QR-кодов в республике Башкортостан», – цитирует Асадуллина агентство.

Выступить с инициативой он планирует в том случае, если после Нового года статистика заболеваемости и вакцинации не изменится в худшую сторону.

20 декабря на совещании в правительстве республики глава Минздрава Максим Забелин заявил, что достижение коллективного иммунитета в республике ожидается в первой неделе февраля 2022 года, то есть к этому времени будет выполнен план вакцинации, намеченный на 2021 год.