18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

Минздрав Башкортостана ожидает достижения коллективного иммунитета в феврале

Поделиться:

20 декабря на совещании в правительстве республики глава Минздрава Максим Забелин отчитался о ходе программы вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 20 декабря первым компонентом было вакцинировано 2 133 517 человек (86% от плана, 68% от общего количества взрослого населения), вторым – 1 955 796 человек (78% и 63% соответственно).

«Ориентировочная дата достижения коллективного иммунитета в Башкортостане – первая неделя февраля», – сообщил Максим Забелин.

Радий Хабиров отметил, что после этого начнется уже другая история – с ревакцинацией населения.

«Если мы такие темпы удержим, думаю, в первую неделю февраля мы к коллективному иммунитету придем. Ну а потом надо будет думать о ревакцинации», – сказал он.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: