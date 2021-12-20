Минздрав Башкортостана ожидает достижения коллективного иммунитета в феврале

По состоянию на утро 20 декабря первым компонентом было вакцинировано 2 133 517 человек (86% от плана, 68% от общего количества взрослого населения), вторым – 1 955 796 человек (78% и 63% соответственно).

«Ориентировочная дата достижения коллективного иммунитета в Башкортостане – первая неделя февраля», – сообщил Максим Забелин.

Радий Хабиров отметил, что после этого начнется уже другая история – с ревакцинацией населения.

«Если мы такие темпы удержим, думаю, в первую неделю февраля мы к коллективному иммунитету придем. Ну а потом надо будет думать о ревакцинации», – сказал он.