Как изменятся дороги в Уфе к 2024 году?

Одним из важнейших проектов на совещании назвали продолжение проспекта Салавата Юлаева: его удлинят на 3,7 километров от улицы Ватутина до моста в створе Интернациональной.

Это позволит разгрузить дороги в Сипайлово от транзитного транспорта. Также в ближайшее время начнется строительство бульвара Давлеткильдеева в Глумилино.

С 10 августа открыт проезд по развязке на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди, теперь на проспекте демонтируют лишние светофоры, начнут обустраивать съезды. Эти работы завершатся до 31 августа 2022 года, а в октябре текущего откроется новый мост через реку Белую.

Девятого августа Радий Хабиров сообщил о том, что Владимир Путин утвердил федеральный статус празднования 450-летия Уфы. Это означает, что на запланированные к 2024 году изменения будут выделены федеральные средства.

К этому времени планируют завершить ряд масштабных проектов, в том числе строительство Евразийской библиотеки, Восточного выезда и канатных дорог, реставрация Театра кукол, Госцирка и Русского драматического театра.